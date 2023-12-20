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Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель - РИА Новости, 20.12.2023
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11:49 20.12.2023 (обновлено: 14:49 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/neft-1916900797.html
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель - РИА Новости, 20.12.2023
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут на один процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 80 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:49
2023-12-20T14:49
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на один процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 80 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 11:39 мск цена февральских фьючерсов на Brent росла на 1,01% — до 80,02 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,2%, до 74,84 доллара.Мировые цены на нефть растут на опасениях инвесторов из-за сложностей с судоходством в Красном море. Правящие на севере Йемена хуситы предупредили, что будут атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи.Некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через этот регион.По данным аналитиков Jefferies, которые приводит агентство Bloomberg, около восьми процентов мирового объема нефти проходит транзитом через Суэцкий канал, что окажет давление на загрузку танкеров, если судам придется идти по более длинному маршруту вокруг Южной Африки.По расчетам, движение каждого судна с огибанием Африканского континента обходится на миллион долларов дороже и занимает на семь-десять суток больше времени, чем через Красное море.
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экономика, цены на нефть, brent, россия
Экономика, Цены на нефть, Brent, Россия
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent впервые с 1 декабря превысила 80 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на один процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11:39 мск цена февральских фьючерсов на Brent росла на 1,01% — до 80,02 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,2%, до 74,84 доллара.
Мировые цены на нефть растут на опасениях инвесторов из-за сложностей с судоходством в Красном море. Правящие на севере Йемена хуситы предупредили, что будут атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи.
Некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через этот регион.
По данным аналитиков Jefferies, которые приводит агентство Bloomberg, около восьми процентов мирового объема нефти проходит транзитом через Суэцкий канал, что окажет давление на загрузку танкеров, если судам придется идти по более длинному маршруту вокруг Южной Африки.
По расчетам, движение каждого судна с огибанием Африканского континента обходится на миллион долларов дороже и занимает на семь-десять суток больше времени, чем через Красное море.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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