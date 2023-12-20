https://ria.ru/20231220/neft-1916900797.html

Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель - РИА Новости, 20.12.2023

Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут на один процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 80 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:49

2023-12-20T11:49

2023-12-20T14:49

экономика

цены на нефть

brent

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на один процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 80 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 11:39 мск цена февральских фьючерсов на Brent росла на 1,01% — до 80,02 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,2%, до 74,84 доллара.Мировые цены на нефть растут на опасениях инвесторов из-за сложностей с судоходством в Красном море. Правящие на севере Йемена хуситы предупредили, что будут атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи.Некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через этот регион.По данным аналитиков Jefferies, которые приводит агентство Bloomberg, около восьми процентов мирового объема нефти проходит транзитом через Суэцкий канал, что окажет давление на загрузку танкеров, если судам придется идти по более длинному маршруту вокруг Южной Африки.По расчетам, движение каждого судна с огибанием Африканского континента обходится на миллион долларов дороже и занимает на семь-десять суток больше времени, чем через Красное море.

https://ria.ru/20231220/evropa-1916848379.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, brent, россия