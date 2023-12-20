https://ria.ru/20231220/neft-1916872433.html
В "Транснефти" рассказали о росте экспорта в Индию и Китай
В "Транснефти" рассказали о росте экспорта в Индию и Китай - РИА Новости, 20.12.2023
В "Транснефти" рассказали о росте экспорта в Индию и Китай
Объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай - до 100 миллионов тонн, появились новые направления, заявил глава... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:42
2023-12-20T09:42
2023-12-20T10:02
экономика
китай
индия
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транснефть
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай - до 100 миллионов тонн, появились новые направления, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев в эфире телеканала "Россия 24"."Существенно, кратно, в разы увеличился объем экспорта в Китай, Индию. Я могу назвать, что в Индию примерно 70 миллионов тонн нефти в текущем году было поставлено. В Китай порядка 100 миллионов тонн нефти. Появились новые направления - Египет, Марокко, Мьянма. Можно перечислять еще целый ряд. Пакистан вот недавно", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/neft-1916683434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, индия, россия, транснефть
Экономика, Китай, Индия, Россия, Транснефть
В "Транснефти" рассказали о росте экспорта в Индию и Китай
Объемы экспорта нефти в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн