https://ria.ru/20231220/neft-1916872433.html

В "Транснефти" рассказали о росте экспорта в Индию и Китай

В "Транснефти" рассказали о росте экспорта в Индию и Китай - РИА Новости, 20.12.2023

В "Транснефти" рассказали о росте экспорта в Индию и Китай

Объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай - до 100 миллионов тонн, появились новые направления, заявил глава... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:42

2023-12-20T09:42

2023-12-20T10:02

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китай

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай - до 100 миллионов тонн, появились новые направления, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев в эфире телеканала "Россия 24"."Существенно, кратно, в разы увеличился объем экспорта в Китай, Индию. Я могу назвать, что в Индию примерно 70 миллионов тонн нефти в текущем году было поставлено. В Китай порядка 100 миллионов тонн нефти. Появились новые направления - Египет, Марокко, Мьянма. Можно перечислять еще целый ряд. Пакистан вот недавно", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/neft-1916683434.html

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индия

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, индия, россия, транснефть