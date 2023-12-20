https://ria.ru/20231220/navodnenie-1916913893.html

Число погибших при наводнении в Кении возросло до 174

Число погибших при наводнении в Кении возросло до 174 - РИА Новости, 20.12.2023

Число погибших при наводнении в Кении возросло до 174

Число погибших в результате наводнений в Кении возросло до 174 человек, сообщает кенийская радиостанция Capital FM со ссылкой на заявление командного центра... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:27

2023-12-20T12:27

2023-12-20T12:27

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Кении возросло до 174 человек, сообщает кенийская радиостанция Capital FM со ссылкой на заявление командного центра реагирования на чрезвычайные ситуации. Ранее сообщалось о 120 погибших. "Число жертв увеличилось до 174, несмотря на стабилизацию ситуации с наводнениями в стране", - передает Capital FM. В заявлении командного центра говорится о том, что на территории страны установлены 170 лагерей для вынужденно перемещенных лиц, на данный момент в них размещены более 545 тысяч человек.

https://ria.ru/20231207/seyshely-1914437052.html

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в мире, кения