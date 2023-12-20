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Число погибших при наводнении в Кении возросло до 174 - РИА Новости, 20.12.2023
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12:27 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/navodnenie-1916913893.html
Число погибших при наводнении в Кении возросло до 174
Число погибших при наводнении в Кении возросло до 174 - РИА Новости, 20.12.2023
Число погибших при наводнении в Кении возросло до 174
Число погибших в результате наводнений в Кении возросло до 174 человек, сообщает кенийская радиостанция Capital FM со ссылкой на заявление командного центра... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:27
2023-12-20T12:27
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Кении возросло до 174 человек, сообщает кенийская радиостанция Capital FM со ссылкой на заявление командного центра реагирования на чрезвычайные ситуации. Ранее сообщалось о 120 погибших. "Число жертв увеличилось до 174, несмотря на стабилизацию ситуации с наводнениями в стране", - передает Capital FM. В заявлении командного центра говорится о том, что на территории страны установлены 170 лагерей для вынужденно перемещенных лиц, на данный момент в них размещены более 545 тысяч человек.
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в мире, кения
В мире, Кения
Число погибших при наводнении в Кении возросло до 174

Capital FM: число погибших в результате наводнения в Кении достигло 174

© AP Photo / Brian IngangaПоследствия наводнения в Кении
Последствия наводнения в Кении - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Brian Inganga
Последствия наводнения в Кении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Кении возросло до 174 человек, сообщает кенийская радиостанция Capital FM со ссылкой на заявление командного центра реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ранее сообщалось о 120 погибших.
"Число жертв увеличилось до 174, несмотря на стабилизацию ситуации с наводнениями в стране", - передает Capital FM.
В заявлении командного центра говорится о том, что на территории страны установлены 170 лагерей для вынужденно перемещенных лиц, на данный момент в них размещены более 545 тысяч человек.
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