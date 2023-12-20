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Нанодесант. Ученые предложили новое средство борьбы с опухолями - РИА Новости, 20.12.2023
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Наука
 
09:00 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/nauka-1916668297.html
Нанодесант. Ученые предложили новое средство борьбы с опухолями
Нанодесант. Ученые предложили новое средство борьбы с опухолями - РИА Новости, 20.12.2023
Нанодесант. Ученые предложили новое средство борьбы с опухолями
Ученые Университета Лобачевского разработали новый противоопухолевый конъюгат на основе колхицина, а также подтвердили его работоспособность с помощью... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:00
2023-12-20T09:00
наука
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Университета Лобачевского разработали новый противоопухолевый конъюгат на основе колхицина, а также подтвердили его работоспособность с помощью лабораторных тестов. По мнению авторов, новое вещество обладает сниженной токсичностью и может контролируемо, ступенчато воздействовать на опухоль. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Liposome Research.Колхицин — это алкалоид трополонового ряда, который выделяется из растений родов Colchicum, Merendera и Gloriosa семейства Безвременниковые (Colchicaceae). Это сравнительно недорогой лекарственный препарат, который обладает сильным противовоспалительным эффектом и широко используется при лечении подагры и других заболеваний.Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского поставили перед собой задачу подобрать наноразмерную систему доставки противоопухолевых препаратов к очагу заболевания и сделать так, чтобы лекарство работало прицельно (т.е. высвобождалось из наноконтейнера в опухоли или рядом с ней, а не в любом другом месте организма). Это позволило бы снизить нежелательное токсическое действие препарата на организм пациента и улучшить его переносимость.&quot;Подобранная нами система адресной доставки колхицинового препарата действительно обеспечивает ступенчатое контролируемое высвобождение активного вещества, мы подтвердили ее эффективность с помощью опытов на мышах. Ранее таких разработок не проводилось, поскольку для каждого нового препарата система доставки или модифицируется, или подбирается и создается с нуля&quot;, — рассказала доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Екатерина Щегравина.По ее словам, полученная система доставки значительно увеличивает биодоступность препарата. Это означает, что в клетки проникает много активного вещества и усваивается ими. При этом препарат поступает в организм в неактивной форме (в форме пролекарства), около опухоли происходит ее распад, и активный агент высвобождается. Это значительно снижает токсичность лекарства и вызываемые им побочные эффекты."Наша разработка снижает скорость роста опухоли примерно в 4-6 раз по сравнению с контрольной группой животных, а выживаемость в терапевтической группе существенно увеличивается (до 10 раз у мышей)", — отметила Щегравина.Универсальные приемы, разработанные учеными, позволят конструировать системы доставки не только для лекарств на основе колхицина, но и для разных классов противоопухолевых препаратов."Мы хотим расширить новую технологию и адаптировать ее под другие типы лекарств, в том числе и для других социально значимых заболеваний. Планируем изучить реакцию иммунной системы организма на разработанные нами частицы, чтобы снизить риск возможных побочных эффектов", — отметила спикер.Работа была проведена при поддержке фонда РНФ.
https://ria.ru/20231215/nauka-1916032788.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, нижегородский государственный университет, здоровье - общество
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Нижегородский государственный университет, Здоровье - Общество

Нанодесант. Ученые предложили новое средство борьбы с опухолями

© iStock.com / vitanovskiРазрушение раковой клетки
Разрушение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© iStock.com / vitanovski
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Ученые Университета Лобачевского разработали новый противоопухолевый конъюгат на основе колхицина, а также подтвердили его работоспособность с помощью лабораторных тестов. По мнению авторов, новое вещество обладает сниженной токсичностью и может контролируемо, ступенчато воздействовать на опухоль. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of Liposome Research.
Колхицин — это алкалоид трополонового ряда, который выделяется из растений родов Colchicum, Merendera и Gloriosa семейства Безвременниковые (Colchicaceae). Это сравнительно недорогой лекарственный препарат, который обладает сильным противовоспалительным эффектом и широко используется при лечении подагры и других заболеваний.
Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского поставили перед собой задачу подобрать наноразмерную систему доставки противоопухолевых препаратов к очагу заболевания и сделать так, чтобы лекарство работало прицельно (т.е. высвобождалось из наноконтейнера в опухоли или рядом с ней, а не в любом другом месте организма). Это позволило бы снизить нежелательное токсическое действие препарата на организм пациента и улучшить его переносимость.
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«

"Подобранная нами система адресной доставки колхицинового препарата действительно обеспечивает ступенчатое контролируемое высвобождение активного вещества, мы подтвердили ее эффективность с помощью опытов на мышах. Ранее таких разработок не проводилось, поскольку для каждого нового препарата система доставки или модифицируется, или подбирается и создается с нуля", — рассказала доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Екатерина Щегравина.

По ее словам, полученная система доставки значительно увеличивает биодоступность препарата. Это означает, что в клетки проникает много активного вещества и усваивается ими. При этом препарат поступает в организм в неактивной форме (в форме пролекарства), около опухоли происходит ее распад, и активный агент высвобождается. Это значительно снижает токсичность лекарства и вызываемые им побочные эффекты.
"Наша разработка снижает скорость роста опухоли примерно в 4-6 раз по сравнению с контрольной группой животных, а выживаемость в терапевтической группе существенно увеличивается (до 10 раз у мышей)", — отметила Щегравина.
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Универсальные приемы, разработанные учеными, позволят конструировать системы доставки не только для лекарств на основе колхицина, но и для разных классов противоопухолевых препаратов.
"Мы хотим расширить новую технологию и адаптировать ее под другие типы лекарств, в том числе и для других социально значимых заболеваний. Планируем изучить реакцию иммунной системы организма на разработанные нами частицы, чтобы снизить риск возможных побочных эффектов", — отметила спикер.
Работа была проведена при поддержке фонда РНФ.
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