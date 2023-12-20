https://ria.ru/20231220/natsproekt-1916992704.html

Более 24,4 млрд рублей получил МСБ Саратовской области по нацпроекту

Более 24,4 млрд рублей получил МСБ Саратовской области по нацпроекту - РИА Новости, 20.12.2023

Более 24,4 млрд рублей получил МСБ Саратовской области по нацпроекту

Малый и средний бизнес Саратовской области получил в текущем году, по данным на 14 декабря, финансовую поддержку за счет средств национального проекта "Малое и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:47

2023-12-20T15:47

2023-12-20T15:50

экономика

саратовская область

россия

владимир путин

андрей белоусов

корпорация мсп

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес Саратовской области получил в текущем году, по данным на 14 декабря, финансовую поддержку за счет средств национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на сумму более 24,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП. Привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства Национальной гарантийной системы (НГС) и программа льготного кредитования "1764". Поддержку таким образом получили более 760 компаний. Корпорация МСП провела открытый диалог с предпринимательским сообществом Саратовской области. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков и министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов. "Малый и средний бизнес области может привлечь финансирование на развитие по одной из четырех программ льготного кредитования. Это "1764", ПСК, совмещенная программа инвесткредитования и программа кредитования инновационных высокотехнологичных компаний. Также при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения, можно использовать гарантии и поручительства участников НГС", - рассказал Железняков, его слова приводит пресс-служба. "Встречи с бизнесом в формате открытого диалога очень важны для поддержания благоприятного предпринимательского климата в регионе, у нас есть возможность получить обратную связь от бизнес-сообщества. Сегодня совместно с Корпорацией МСП мы презентовали действующие федеральные и региональные меры поддержки", - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов. По программе стимулирования кредитования (ПСК) с начала года малый и средний бизнес Саратовской области получил почти 1,2 миллиарда рублей. По программе льготного инвесткредитования (ПСК+ "1764"), оператором которой является Корпорация МСП, семь компаний Саратовской области получили с начала года на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму более 500 миллионов рублей. Также на встрече обсудили вопросы расширения рынков сбыта, включая доступ к закупкам крупных госкомпаний и программы "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков. Объем закупок крупнейших заказчиков по 223-ФЗ у малых и средних предприятий Саратовской области составил с начала года более 47,2 миллиарда рублей. Поставщиками стали 2,9 тысячи МСП. Меры поддержки оказываются в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231207/fosagro-1914339994.html

https://ria.ru/20231128/investkredity-1912297342.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, саратовская область, россия, владимир путин, андрей белоусов, корпорация мсп