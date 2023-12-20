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В Кремле приветствовали принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 20.12.2023
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12:51 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/natsizm-1916920926.html
В Кремле приветствовали принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма
В Кремле приветствовали принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 20.12.2023
В Кремле приветствовали принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма
В Кремле приветствуют принятие Генассамблеей (ГА) ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма, это архиважно в современном мире, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:51
2023-12-20T12:51
в мире
россия
дмитрий песков
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Кремле приветствуют принятие Генассамблеей (ГА) ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма, это архиважно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это очень хорошие новости. Мы приветствуем тех, кто присоединился к этому. Это архиважная тема, особенно для современного мира, где мы видим, как местами неонацисты пытаются поднимать голову, перед старыми нацистами преклоняют голову в некоторых странах. Поэтому принятие таких деклараций чрезвычайно важно", - сказал Песков в ответ на вопрос, что думают в Кремле о принятии Генассамблеей ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. Во вторник ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 стран. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.
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в мире, россия, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В Кремле приветствовали принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма

Песков назвал принятие ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма архиважным

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Кремле приветствуют принятие Генассамблеей (ГА) ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма, это архиважно в современном мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это очень хорошие новости. Мы приветствуем тех, кто присоединился к этому. Это архиважная тема, особенно для современного мира, где мы видим, как местами неонацисты пытаются поднимать голову, перед старыми нацистами преклоняют голову в некоторых странах. Поэтому принятие таких деклараций чрезвычайно важно", - сказал Песков в ответ на вопрос, что думают в Кремле о принятии Генассамблеей ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма.
Во вторник ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 стран. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
МИД сообщил о "войне" Запада с резолюцией по борьбе с героизацией нацизма
3 ноября, 01:57
 
В миреРоссияДмитрий ПесковООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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