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Два члена банды Басаева получили по 14 лет за нападение на Дагестан - РИА Новости, 20.12.2023
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21:17 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/napadenie-1917088777.html
Два члена банды Басаева получили по 14 лет за нападение на Дагестан
Два члена банды Басаева получили по 14 лет за нападение на Дагестан - РИА Новости, 20.12.2023
Два члена банды Басаева получили по 14 лет за нападение на Дагестан
Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих на... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T21:17
2023-12-20T21:17
происшествия
россия
ботлихский район
шамиль басаев
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МАХАЧКАЛА, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих на территории республики в 1999 году, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева. "Верховным судом Республики Дагестан вынесен обвинительный приговор в отношении Авезова А. Н. и Терекбаева А. Т., обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 ("Бандитизм"), ст.279 ("Вооруженный мятеж") и ст.317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ… Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики… приговорила каждого к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. Отмечается, что на момент приговора срок давности уголовного преследования подсудимых по статьям 209 и 279 УК РФ истек. В то же время, поскольку по статье 317 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности является правом, а не обязанностью, суд не нашел оснований для прекращения уголовного дела по этой статье. Согласно материалам дела, в августе 1999 года Авезов и Терекбаев в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняли участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России на территории Ботлихского района Дагестан. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести. Мятеж был подавлен, а подсудимые вместе с другими участниками нападения скрылись.
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россия
ботлихский район
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происшествия, россия, ботлихский район, шамиль басаев
Происшествия, Россия, Ботлихский район, Шамиль Басаев
Два члена банды Басаева получили по 14 лет за нападение на Дагестан

Два члена банды Басаева и Хаттаба получили по 14 лет за нападение на Дагестан

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исправительная колония. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих на территории республики в 1999 году, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.
«
"Верховным судом Республики Дагестан вынесен обвинительный приговор в отношении Авезова А. Н. и Терекбаева А. Т., обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 ("Бандитизм"), ст.279 ("Вооруженный мятеж") и ст.317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ… Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики… приговорила каждого к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент приговора срок давности уголовного преследования подсудимых по статьям 209 и 279 УК РФ истек. В то же время, поскольку по статье 317 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности является правом, а не обязанностью, суд не нашел оснований для прекращения уголовного дела по этой статье.
Согласно материалам дела, в августе 1999 года Авезов и Терекбаев в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняли участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России на территории Ботлихского района Дагестан. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести. Мятеж был подавлен, а подсудимые вместе с другими участниками нападения скрылись.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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ПроисшествияРоссияБотлихский районШамиль Басаев
 
 
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