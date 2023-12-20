https://ria.ru/20231220/napadenie-1917088777.html

Два члена банды Басаева получили по 14 лет за нападение на Дагестан

Два члена банды Басаева получили по 14 лет за нападение на Дагестан - РИА Новости, 20.12.2023

Два члена банды Басаева получили по 14 лет за нападение на Дагестан

Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:17

2023-12-20T21:17

2023-12-20T21:17

происшествия

россия

ботлихский район

шамиль басаев

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МАХАЧКАЛА, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих на территории республики в 1999 году, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева. "Верховным судом Республики Дагестан вынесен обвинительный приговор в отношении Авезова А. Н. и Терекбаева А. Т., обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 ("Бандитизм"), ст.279 ("Вооруженный мятеж") и ст.317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ… Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики… приговорила каждого к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. Отмечается, что на момент приговора срок давности уголовного преследования подсудимых по статьям 209 и 279 УК РФ истек. В то же время, поскольку по статье 317 УК РФ освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности является правом, а не обязанностью, суд не нашел оснований для прекращения уголовного дела по этой статье. Согласно материалам дела, в августе 1999 года Авезов и Терекбаев в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба общей численностью не менее тысячи человек приняли участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России на территории Ботлихского района Дагестан. При массированном обстреле со стороны боевиков 33 военнослужащих были убиты, еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести. Мятеж был подавлен, а подсудимые вместе с другими участниками нападения скрылись.

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происшествия, россия, ботлихский район, шамиль басаев