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Участвующего в СВО мэра Большого Камня наградили медалью - РИА Новости, 20.12.2023
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04:21 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/nagrazhdenie-1916849221.html
Участвующего в СВО мэра Большого Камня наградили медалью
Участвующего в СВО мэра Большого Камня наградили медалью - РИА Новости, 20.12.2023
Участвующего в СВО мэра Большого Камня наградили медалью
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, сообщил, что его наградили. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:21
2023-12-20T04:21
нато
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, сообщил, что его наградили. "Совместно с боевыми товарищами сегодня получили награды", - написал Абушаев в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал свое фото с медалью "За храбрость" II степени. Абушаев отметил, что ему хотелось бы домой. "Хотелось бы мне домой? Конечно, хотелось бы. Дома ждет семья, любимые дети, чьи маленькие, но уверенные достижения я пропускаю. Дома ждут граждане Большого Камня, за которых я ежедневно переживаю. Но здесь, в ДНР, я выполняю важные для страны задачи. Здесь мои друзья, братья, земляки. И вместе мы идем к победе", - написал мэр. В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве, который ранее возглавлял район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре Приморский краевой суд оставил в силе это решение. Также в октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела в отношении ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района. Источник уточнял РИА Новости, что производство следственных действий в отношении Абушаева приостановлено. В апреле Абушаев сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир отряда "Тигр", уточнивший, что Абушаев служит под его началом. Он был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО, рассказывал агентству командир отряда.
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нато
НАТО
Участвующего в СВО мэра Большого Камня наградили медалью

Находящийся в зоне СВО мэр Большого Камня Абушаев сообщил о награждении медалью

© Фото : Рустям Абушаев/TelegramРустям Абушаев
Рустям Абушаев - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Рустям Абушаев/Telegram
Рустям Абушаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 дек – РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, сообщил, что его наградили.
"Совместно с боевыми товарищами сегодня получили награды", - написал Абушаев в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал свое фото с медалью "За храбрость" II степени.
Абушаев отметил, что ему хотелось бы домой. "Хотелось бы мне домой? Конечно, хотелось бы. Дома ждет семья, любимые дети, чьи маленькие, но уверенные достижения я пропускаю. Дома ждут граждане Большого Камня, за которых я ежедневно переживаю. Но здесь, в ДНР, я выполняю важные для страны задачи. Здесь мои друзья, братья, земляки. И вместе мы идем к победе", - написал мэр.
В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве, который ранее возглавлял район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре Приморский краевой суд оставил в силе это решение.
Также в октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела в отношении ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района. Источник уточнял РИА Новости, что производство следственных действий в отношении Абушаева приостановлено.
В апреле Абушаев сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир отряда "Тигр", уточнивший, что Абушаев служит под его началом. Он был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО, рассказывал агентству командир отряда.
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