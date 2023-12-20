https://ria.ru/20231220/naemniki-1916840982.html

"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине

"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине - РИА Новости, 20.12.2023

"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине

Канадские наемники признают, что Украина проигрывает в конфликте, и не понимают, что они делают в этой стране, об этом пишет газета Globe and Mail. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T01:22

2023-12-20T01:22

2023-12-20T01:22

специальная военная операция на украине

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украина

канада

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Канадские наемники признают, что Украина проигрывает в конфликте, и не понимают, что они делают в этой стране, об этом пишет газета Globe and Mail.Как сообщает издание со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, ноябрь 2023 года стал самым "смертоносным" для добровольцев из Канады."Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю. Это происходит каждый раз, когда слышу о канадце, который здесь погиб", — цитирует газета одного из них.По словам наемников, основной проблемой для Украины стало ослабление внимания к ней со стороны западных стран и, как следствие, замедление поставок военной помощи. Как сообщает издание, уроженцы Торонто после трех дней "ада" в окопах выражают волнение в связи с тем, что Украина "постепенно проигрывает" в конфликте, ради которого они туда приехали."Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит", — сказал Дейв.Наемники признали, что активные действия ВСУ закончились, а провальное украинское контрнаступление сменилось наступлением российской армии, которая превосходит противника по численности солдат, количеству танков и артиллерии. По их словам, в то время как у украинцев не хватает боеприпасов, российские войска продолжают наступать."Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается", — пожаловались наемники.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил накануне, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.

https://ria.ru/20231219/vsu-1916809755.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html

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в мире, украина, канада, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)