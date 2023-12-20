Рейтинг@Mail.ru
"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/naemniki-1916840982.html
"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине
"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине
Канадские наемники признают, что Украина проигрывает в конфликте, и не понимают, что они делают в этой стране, об этом пишет газета Globe and Mail. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:22
2023-12-20T01:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1576307464cdd260ce097566abd9e768.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Канадские наемники признают, что Украина проигрывает в конфликте, и не понимают, что они делают в этой стране, об этом пишет газета Globe and Mail.Как сообщает издание со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, ноябрь 2023 года стал самым "смертоносным" для добровольцев из Канады."Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю. Это происходит каждый раз, когда слышу о канадце, который здесь погиб", — цитирует газета одного из них.По словам наемников, основной проблемой для Украины стало ослабление внимания к ней со стороны западных стран и, как следствие, замедление поставок военной помощи. Как сообщает издание, уроженцы Торонто после трех дней "ада" в окопах выражают волнение в связи с тем, что Украина "постепенно проигрывает" в конфликте, ради которого они туда приехали."Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит", — сказал Дейв.Наемники признали, что активные действия ВСУ закончились, а провальное украинское контрнаступление сменилось наступлением российской армии, которая превосходит противника по численности солдат, количеству танков и артиллерии. По их словам, в то время как у украинцев не хватает боеприпасов, российские войска продолжают наступать.&quot;Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается&quot;, — пожаловались наемники.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил накануне, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
https://ria.ru/20231219/vsu-1916809755.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916823826.html
украина
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_039a8ae0210f81b6a6c34644766277b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, канада, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине

Globe and Mail: канадские наемники признали, что Украина проигрывает в конфликте

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Канадские наемники признают, что Украина проигрывает в конфликте, и не понимают, что они делают в этой стране, об этом пишет газета Globe and Mail.
Как сообщает издание со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, ноябрь 2023 года стал самым "смертоносным" для добровольцев из Канады.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Зеленский сообщил о предложении мобилизовать еще полмиллиона украинцев
Вчера, 19:51
"Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю. Это происходит каждый раз, когда слышу о канадце, который здесь погиб", — цитирует газета одного из них.
По словам наемников, основной проблемой для Украины стало ослабление внимания к ней со стороны западных стран и, как следствие, замедление поставок военной помощи. Как сообщает издание, уроженцы Торонто после трех дней "ада" в окопах выражают волнение в связи с тем, что Украина "постепенно проигрывает" в конфликте, ради которого они туда приехали.
"Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит", — сказал Дейв.
Наемники признали, что активные действия ВСУ закончились, а провальное украинское контрнаступление сменилось наступлением российской армии, которая превосходит противника по численности солдат, количеству танков и артиллерии. По их словам, в то время как у украинцев не хватает боеприпасов, российские войска продолжают наступать.
«

"Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается", — пожаловались наемники.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил накануне, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.
Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в университете обороны США - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
"С Россией так не работает". Зеленский неожиданно высказался о разгроме ВСУ
Вчера, 21:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала