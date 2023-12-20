"Русские приближаются": канадские наемники попали в "ад" на Украине
Globe and Mail: канадские наемники признали, что Украина проигрывает в конфликте
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Канадские наемники признают, что Украина проигрывает в конфликте, и не понимают, что они делают в этой стране, об этом пишет газета Globe and Mail.
Как сообщает издание со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, ноябрь 2023 года стал самым "смертоносным" для добровольцев из Канады.
"Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю. Это происходит каждый раз, когда слышу о канадце, который здесь погиб", — цитирует газета одного из них.
По словам наемников, основной проблемой для Украины стало ослабление внимания к ней со стороны западных стран и, как следствие, замедление поставок военной помощи. Как сообщает издание, уроженцы Торонто после трех дней "ада" в окопах выражают волнение в связи с тем, что Украина "постепенно проигрывает" в конфликте, ради которого они туда приехали.
"Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит", — сказал Дейв.
Наемники признали, что активные действия ВСУ закончились, а провальное украинское контрнаступление сменилось наступлением российской армии, которая превосходит противника по численности солдат, количеству танков и артиллерии. По их словам, в то время как у украинцев не хватает боеприпасов, российские войска продолжают наступать.
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"Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается", — пожаловались наемники.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил накануне, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.
Как ранее сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.