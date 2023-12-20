https://ria.ru/20231220/musor-1916963423.html

Бытовая привычка в пять шагов: как приучить себя разделять мусор

Бытовая привычка в пять шагов: как приучить себя разделять мусор - РИА Новости, 20.12.2023

Бытовая привычка в пять шагов: как приучить себя разделять мусор

Сортировка мусора требует не только дисциплины, но и знаний, куда и какую категорию отходов нужно выкидывать. Поэтому многие люди забрасывают формирование новой РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:57

2023-12-20T14:57

2023-12-20T15:09

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Сортировка мусора требует не только дисциплины, но и знаний, куда и какую категорию отходов нужно выкидывать. Поэтому многие люди забрасывают формирование новой привычки. РИА Новости предлагает несколько способов, чтобы приучить себя выбрасывать мусор по-новому.Шаг за шагомНовая привычка формируется не сразу, поэтому потребуется время. Скорее всего, две-три недели. Поэтому приучать себя к сортировке мусора по-новому стоит постепенно. Переход на раздельный сбор мусора можно начать с малого – установить дома дополнительной емкости под отходы. Это может быть ведро, специальная тара, пакет или даже коробка. Желательно, чтобы конструкция не мешала жителям квартиры, но при этом была удобной и доступной. Если на кухне не хватает места, разместите тару под вторсырье в кладовке или на балконе.После установки дополнительной емкости для мусора запомните главное правило сортировки: смешанные отходы – в одну тару, перерабатываемые – в другую. Чтобы не запутаться, наклейте на них стикеры с подсказками.В ведро для смешанного мусора следует отправлять:пищевые отходы;средства личной гигиены;неперерабатываемые и загрязненные емкости из-под продуктов.В урну со вторсырьем выбрасывают:бумагу;металл;пластик;стекло;упаковку тетрапак (с соответствующей пиктограммой).Помните: при выработке новой привычки возможны ошибки. Переживать на этот счет не стоит. Даже если случайно отправили бутылку из-под сока не туда, это не повод останавливаться.Семейный квестЧтобы сортировка мусора не была для вас мучительной рутиной, попробуйте вовлечь в процесс других членов семьи, превратив это некую игру. Например, предложите домочадцам вести подсчет, кто меньше всего будет ошибаться с выбором пакета при выбрасывании мусора и в принципе меньше забывать сортировать мусор, получит вкусняшку или карманные деньги (в случае с детьми).К тому же когда общим делом заняты несколько человек, это не только повышает внутреннюю дисциплину, но и вырабатывает чувство сопричастности. Плюс командная работа предоставляет возможность воспользоваться подсказкой другого.Технологичная помощьВ эпоху смартфонов и гаджетов можно обойтись без бумажных инструкций и наклеек. Хорошим подспорьем для начинающих экоактивистов могут стать умные гаджеты вроде голосового помощника "Алисы". В рамках программы по сортировке отходов в него запрограммирован специальный навык "Чистая Москва". Для активации функции достаточно попросить гаджет запустить его, и голосовой помощник расскажет вам алгоритм сортировки и даст полезные советы.В частности, москвичи могут проиграть сценарий "Ликбез по раздельному сбору", который поможет узнать основные правила сортировки. По запросу "как правильно разделять мусор?" пользователи узнают, в какой контейнер утилизировать те или иные отходы. Дополнительно "Алиса" подскажет местоположение ближайших контейнерных площадок.Разумеется, голосовым помощником помощь роботов не ограничивается. Информацию об общегородской программе по сортировке отходов можно послушать в любой момент с помощью мобильного телефона, умной колонки, смарт-ТВ или компьютера.ПоощрениеДля большей мотивации можете поучаствовать в социальных инициативах. Например, в столице уже несколько лет проходит ежегодная акция по раздельному сбору отходов. Летом 2023 года она состоялась под лозунгом "Сделай сортировку привычкой!".В течение месяца по городу курсируют мобильные пункты, принимающие вторсырье. За день они объезжают по две-три точки районного притяжения, где работают около двух часов. Специалисты пунктов принимают стекло, пластик, тетрапак и бумагу с картоном. Также они размещают отдельный контейнер под крышечки и ненужную одежду. Ее потом передают благотворительному фонду. В рамках этой акции москвичи могут сдать и вышедшие из строя и устаревшие гаджеты и электроприборы.Активность ответственных участников организаторы поощряют памятными подарками. Например, в 2023 году при сдаче отходов весом до 2 килограммов горожане получали сертификат на подписку одного из стриминговых сервисов, за 2-3 килограмма работники мобильных пунктов вручали закладку для книг с цветочными семенами. Самым активным участникам акции, которые приносили более 3 килограммов вторсырья, дарили экосумки и термокружки.Новый опытПосле того, как вы довели раздельный сбор бытовых отходов до автоматизма, попробуйте расширить ваши навыки. Например, откажитесь на время от одноразовых пакетов и заведите авоську или шопер для покупок.Затем устройте небольшой аудит своего мусора, чтобы понять, чем в большей степени заполняются ваши емкости под отходы, как часто вы используете многоразовую тару и не злоупотребляете ли доставкой с обилием ненужной упаковки.Благодаря этому, вы сможете оценить свою потребительскую корзину и понять, как формируется мусорное ведро. Допустим, покупая овощи и фрукты на развес, вы используете много полиэтиленовых пакетов, а могли бы их заменить на многоразовые экомешочки.Покупать сыры и колбасы в нарезке на одноразовой полипропиленовой подложке тоже не стоит. Стоят они дороже цельного продукта, а упаковки используется значительно больше.И, конечное же, не забывайте про батарейки. Их сортировка – отдельный случай. Эти отходы не подлежат стандартной переработке, поэтому сдавать их нужно в специальные пункты приема. Такой же алгоритм касается одежды, бытовой техники, строительных материалов. Старые, но целые вещи принимают благотворительные организации и социальные проекты. А для вывоза бытовой техники и строительных материалов можно воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей", созданным правительством Москвы.

https://realty.ria.ru/20231027/viktorina-1905090323.html

https://realty.ria.ru/20230327/sortirovka-1860452780.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, жкх