Бытовая привычка в пять шагов: как приучить себя разделять мусор
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы. Архивное фото
Сортировка мусора требует не только дисциплины, но и знаний, куда и какую категорию отходов нужно выкидывать. Поэтому многие люди забрасывают формирование новой привычки. РИА Новости предлагает несколько способов, чтобы приучить себя выбрасывать мусор по-новому.
Шаг за шагом
Новая привычка формируется не сразу, поэтому потребуется время. Скорее всего, две-три недели. Поэтому приучать себя к сортировке мусора по-новому стоит постепенно. Переход на раздельный сбор мусора можно начать с малого – установить дома дополнительной емкости под отходы. Это может быть ведро, специальная тара, пакет или даже коробка. Желательно, чтобы конструкция не мешала жителям квартиры, но при этом была удобной и доступной. Если на кухне не хватает места, разместите тару под вторсырье в кладовке или на балконе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники сортируют мусор в аэропорту Домодедово
Сотрудники сортируют мусор в аэропорту Домодедово
После установки дополнительной емкости для мусора запомните главное правило сортировки: смешанные отходы – в одну тару, перерабатываемые – в другую. Чтобы не запутаться, наклейте на них стикеры с подсказками.
В ведро для смешанного мусора следует отправлять:
пищевые отходы;
средства личной гигиены;
неперерабатываемые и загрязненные емкости из-под продуктов.
В урну со вторсырьем выбрасывают:
бумагу;
металл;
пластик;
стекло;
упаковку тетрапак (с соответствующей пиктограммой).
Помните: при выработке новой привычки возможны ошибки. Переживать на этот счет не стоит. Даже если случайно отправили бутылку из-под сока не туда, это не повод останавливаться.
Семейный квест
Чтобы сортировка мусора не была для вас мучительной рутиной, попробуйте вовлечь в процесс других членов семьи, превратив это некую игру. Например, предложите домочадцам вести подсчет, кто меньше всего будет ошибаться с выбором пакета при выбрасывании мусора и в принципе меньше забывать сортировать мусор, получит вкусняшку или карманные деньги (в случае с детьми).
К тому же когда общим делом заняты несколько человек, это не только повышает внутреннюю дисциплину, но и вырабатывает чувство сопричастности. Плюс командная работа предоставляет возможность воспользоваться подсказкой другого.
Технологичная помощь
В эпоху смартфонов и гаджетов можно обойтись без бумажных инструкций и наклеек. Хорошим подспорьем для начинающих экоактивистов могут стать умные гаджеты вроде голосового помощника "Алисы". В рамках программы по сортировке отходов в него запрограммирован специальный навык "Чистая Москва". Для активации функции достаточно попросить гаджет запустить его, и голосовой помощник расскажет вам алгоритм сортировки и даст полезные советы.
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Реализация общегородской программы по раздельному сбору мусора началась в Москве 1 января 2020 года. Во дворах и у социальных объектов установили свыше 60 тысяч брендированных контейнеров серого и синего цвета. Серые предназначены для вывоза смешанных отходов, в том числе пищевых и средств личной гигиены, синие – для сбора перерабатываемого вторсырья. Вывоз мусора осуществляют около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. В столичном комплексе городского хозяйства напоминают, что смешанные отходы и вторсырье необходимо утилизировать, используя подходящий по цвету контейнер.
В частности, москвичи могут проиграть сценарий "Ликбез по раздельному сбору", который поможет узнать основные правила сортировки. По запросу "как правильно разделять мусор?" пользователи узнают, в какой контейнер утилизировать те или иные отходы. Дополнительно "Алиса" подскажет местоположение ближайших контейнерных площадок.
Разумеется, голосовым помощником помощь роботов не ограничивается. Информацию об общегородской программе по сортировке отходов можно послушать в любой момент с помощью мобильного телефона, умной колонки, смарт-ТВ или компьютера.
Поощрение
Для большей мотивации можете поучаствовать в социальных инициативах. Например, в столице уже несколько лет проходит ежегодная акция по раздельному сбору отходов. Летом 2023 года она состоялась под лозунгом "Сделай сортировку привычкой!".
В течение месяца по городу курсируют мобильные пункты, принимающие вторсырье. За день они объезжают по две-три точки районного притяжения, где работают около двух часов. Специалисты пунктов принимают стекло, пластик, тетрапак и бумагу с картоном. Также они размещают отдельный контейнер под крышечки и ненужную одежду. Ее потом передают благотворительному фонду. В рамках этой акции москвичи могут сдать и вышедшие из строя и устаревшие гаджеты и электроприборы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина выкидывает мусор в контейнер для раздельного сбора отходов в одном из дворов в Москве
Мужчина выкидывает мусор в контейнер для раздельного сбора отходов в одном из дворов в Москве
Активность ответственных участников организаторы поощряют памятными подарками. Например, в 2023 году при сдаче отходов весом до 2 килограммов горожане получали сертификат на подписку одного из стриминговых сервисов, за 2-3 килограмма работники мобильных пунктов вручали закладку для книг с цветочными семенами. Самым активным участникам акции, которые приносили более 3 килограммов вторсырья, дарили экосумки и термокружки.
Новый опыт
После того, как вы довели раздельный сбор бытовых отходов до автоматизма, попробуйте расширить ваши навыки. Например, откажитесь на время от одноразовых пакетов и заведите авоську или шопер для покупок.
Затем устройте небольшой аудит своего мусора, чтобы понять, чем в большей степени заполняются ваши емкости под отходы, как часто вы используете многоразовую тару и не злоупотребляете ли доставкой с обилием ненужной упаковки.
Благодаря этому, вы сможете оценить свою потребительскую корзину и понять, как формируется мусорное ведро. Допустим, покупая овощи и фрукты на развес, вы используете много полиэтиленовых пакетов, а могли бы их заменить на многоразовые экомешочки.
Покупать сыры и колбасы в нарезке на одноразовой полипропиленовой подложке тоже не стоит. Стоят они дороже цельного продукта, а упаковки используется значительно больше.
И, конечное же, не забывайте про батарейки. Их сортировка – отдельный случай. Эти отходы не подлежат стандартной переработке, поэтому сдавать их нужно в специальные пункты приема. Такой же алгоритм касается одежды, бытовой техники, строительных материалов. Старые, но целые вещи принимают благотворительные организации и социальные проекты. А для вывоза бытовой техники и строительных материалов можно воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей", созданным правительством Москвы.