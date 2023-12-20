https://ria.ru/20231220/musor-1916874667.html
В РЭО объяснили нарушения графика вывоза мусора
В РЭО объяснили нарушения графика вывоза мусора - РИА Новости, 20.12.2023
В РЭО объяснили нарушения графика вывоза мусора
Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб на несвоевременный вывоз бытовых отходов из-за неблагоприятных погодных условий, все нарушения... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:55
2023-12-20T09:55
2023-12-20T09:55
россия
жкх
российский экологический оператор
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб на несвоевременный вывоз бытовых отходов из-за неблагоприятных погодных условий, все нарушения устраняются в кратчайшие сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "С наступлением морозов Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб, связанных с нарушением графика вывоза ТКО. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями (снегопады, критически низкие температуры в некоторых регионах), увеличение отходообразования в предпраздничные дни", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что все сообщения оперативно отрабатываются с региональными операторами и органами исполнительной власти, сопровождаются до полного устранения нарушений "в кратчайшее время". "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
https://ria.ru/20231215/svini-1916085228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, российский экологический оператор, происшествия
Россия, ЖКХ, Российский экологический оператор, Происшествия
В РЭО объяснили нарушения графика вывоза мусора
РЭО: нарушения графика вывоза мусора связаны с погодными условиями
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб на несвоевременный вывоз бытовых отходов из-за неблагоприятных погодных условий, все нарушения устраняются в кратчайшие сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"С наступлением морозов Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб, связанных с нарушением графика вывоза ТКО. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями (снегопады, критически низкие температуры в некоторых регионах), увеличение отходообразования в предпраздничные дни", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что все сообщения оперативно отрабатываются с региональными операторами и органами исполнительной власти, сопровождаются до полного устранения нарушений "в кратчайшее время".
"Мусорная" реформа началась в России
1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор
" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
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