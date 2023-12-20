https://ria.ru/20231220/musor-1916874667.html

В РЭО объяснили нарушения графика вывоза мусора

В РЭО объяснили нарушения графика вывоза мусора - РИА Новости, 20.12.2023

В РЭО объяснили нарушения графика вывоза мусора

Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб на несвоевременный вывоз бытовых отходов из-за неблагоприятных погодных условий, все нарушения... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:55

2023-12-20T09:55

2023-12-20T09:55

россия

жкх

российский экологический оператор

происшествия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб на несвоевременный вывоз бытовых отходов из-за неблагоприятных погодных условий, все нарушения устраняются в кратчайшие сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "С наступлением морозов Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб, связанных с нарушением графика вывоза ТКО. Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями (снегопады, критически низкие температуры в некоторых регионах), увеличение отходообразования в предпраздничные дни", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что все сообщения оперативно отрабатываются с региональными операторами и органами исполнительной власти, сопровождаются до полного устранения нарушений "в кратчайшее время". "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.

https://ria.ru/20231215/svini-1916085228.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, жкх, российский экологический оператор, происшествия