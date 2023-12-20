https://ria.ru/20231220/moskva-1916877788.html

В Москве пройдут бесплатные новогодние экскурсии

В Москве пройдут бесплатные новогодние экскурсии - РИА Новости, 20.12.2023

В Москве пройдут бесплатные новогодние экскурсии

Новогодние экскурсии пройдут в Москве для жителей и гостей столицы, присоединиться к ним можно будет в мобильном инфоцентре на Манежной площади, программа... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:04

2023-12-20T11:04

2023-12-20T11:04

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Новогодние экскурсии пройдут в Москве для жителей и гостей столицы, присоединиться к ним можно будет в мобильном инфоцентре на Манежной площади, программа продлится до 8 января, а организаторами выступают туристические инфоцентры города, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Туристические инфоцентры (ТИЦ) Москвы подготовили праздничную программу к Новому году и Рождеству для жителей и гостей города. Она продлится до 8 января. Главной площадкой станет мобильный инфоцентр на Манежной площади, где с 22 декабря можно будет присоединиться к бесплатным экскурсиям по столице и поучаствовать в викторине", – говорится в сообщении. Отмечается, что экскурсии будут проходить ежедневно по специальным маршрутам, каждая займет от полутора до двух часов. Записаться на прогулку можно также на Тверской улице, в туристическом инфоцентре.Один из маршрутов покажет гостям улицы Китай-города: Ильинку, Никольскую и Варварку. Закончится экскурсия на Васильевском Спуске — недалеко от храма Василия Блаженного и входа в парк "Зарядье".Другой маршрут понравится детям. Участники экскурсии вспомнят сюжеты русских сказок, осматривая скульптуры в Александровском саду, затем пройдут по Никольской улице и завершат прогулку у Центрального детского магазина.В третий маршрут вошли Страстной и Тверской бульвары, а также центральные площади: Манежная, Театральная и Пушкинская.

https://ria.ru/20231218/moskva-1916538489.html

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