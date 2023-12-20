https://ria.ru/20231220/moshennichestvo-1916846703.html

Украинский пленный рассказал о мошенничестве с гумпомощью

Украинский пленный рассказал о мошенничестве с гумпомощью - РИА Новости, 20.12.2023

Украинский пленный рассказал о мошенничестве с гумпомощью

Украинские волонтеры привозят гуманитарную помощь к линии боевого соприкосновения, фотографируются с ней на фоне военных, а затем забирают и увозят, при этом... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T03:18

2023-12-20T03:18

2023-12-20T03:18

в мире

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские волонтеры привозят гуманитарную помощь к линии боевого соприкосновения, фотографируются с ней на фоне военных, а затем забирают и увозят, при этом командование участвует в присвоении гумпомощи, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Олег Белоусов. "При мне волонтеры приезжали, с нами, с военными сфотографировались, (а потом) волонтеры уехали с тем, что привозили. То есть, вот такие моменты были… Сделали отчеты, все сфотографировали, типа передали, чтоб там не дали по рукам", - рассказал он. Военнопленный сообщил, что были эпизоды, когда в воинскую часть поступала гуманитарная помощь от волонтерских организаций, но командование забрало все себе и разделило между собой. Белоусов сдался в плен в декабре.

https://ria.ru/20231219/vsu-1916646079.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире