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Украинский пленный рассказал о мошенничестве с гумпомощью - РИА Новости, 20.12.2023
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03:18 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/moshennichestvo-1916846703.html
Украинский пленный рассказал о мошенничестве с гумпомощью
Украинский пленный рассказал о мошенничестве с гумпомощью - РИА Новости, 20.12.2023
Украинский пленный рассказал о мошенничестве с гумпомощью
Украинские волонтеры привозят гуманитарную помощь к линии боевого соприкосновения, фотографируются с ней на фоне военных, а затем забирают и увозят, при этом... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:18
2023-12-20T03:18
в мире
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские волонтеры привозят гуманитарную помощь к линии боевого соприкосновения, фотографируются с ней на фоне военных, а затем забирают и увозят, при этом командование участвует в присвоении гумпомощи, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Олег Белоусов. "При мне волонтеры приезжали, с нами, с военными сфотографировались, (а потом) волонтеры уехали с тем, что привозили. То есть, вот такие моменты были… Сделали отчеты, все сфотографировали, типа передали, чтоб там не дали по рукам", - рассказал он. Военнопленный сообщил, что были эпизоды, когда в воинскую часть поступала гуманитарная помощь от волонтерских организаций, но командование забрало все себе и разделило между собой. Белоусов сдался в плен в декабре.
https://ria.ru/20231219/vsu-1916646079.html
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в мире
В мире
Украинский пленный рассказал о мошенничестве с гумпомощью

Украинский пленный обвинил командиров и волонтеров в мошенничестве с гумпомощью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские волонтеры привозят гуманитарную помощь к линии боевого соприкосновения, фотографируются с ней на фоне военных, а затем забирают и увозят, при этом командование участвует в присвоении гумпомощи, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Олег Белоусов.
«
"При мне волонтеры приезжали, с нами, с военными сфотографировались, (а потом) волонтеры уехали с тем, что привозили. То есть, вот такие моменты были… Сделали отчеты, все сфотографировали, типа передали, чтоб там не дали по рукам", - рассказал он.
Военнопленный сообщил, что были эпизоды, когда в воинскую часть поступала гуманитарная помощь от волонтерских организаций, но командование забрало все себе и разделило между собой.
Белоусов сдался в плен в декабре.
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