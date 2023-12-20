https://ria.ru/20231220/moldaviya-1917011279.html

Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета

Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета - РИА Новости, 20.12.2023

Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета

Представители молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) за год потратили на зарубежные поездки около 200 тысяч долларов, которые приходится... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:38

2023-12-20T16:38

2023-12-20T16:38

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молдавия

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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Представители молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) за год потратили на зарубежные поездки около 200 тысяч долларов, которые приходится оплачивать гражданам, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "На европейские прогулки, а катаются по заграницам в основном представители ПДС, из госбюджета потрачено 3,4 миллиона леев (около 200 тысяч долларов - ред.). И это только с июля 2022-го по июнь 2023-го, расходы ложатся на плечи простых граждан… Какая польза от вояжей депутатов со свитой? Увы, таковых нет. Одни долги", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, "спонсорами" этих поездок становятся граждане, которые с трудом могут позволить себе оплачивать коммунальные счета и покупать продукты и лекарства. "Тотальная нищета и безработица — вот с чем оставляют Молдавию парламентарии, разгуливая по Европе в свое удовольствие. Власти победили собственный народ, загнав его в унизительное, бедственное положение. Зато у нас успешно развивается такое направление, как "политический туризм", который оплачивается за наш с вами счет", - подчеркивает оппозиционер. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, европа