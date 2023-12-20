https://ria.ru/20231220/moldaviya-1917011279.html
Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета
Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета - РИА Новости, 20.12.2023
Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета
Представители молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) за год потратили на зарубежные поездки около 200 тысяч долларов, которые приходится... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:38
2023-12-20T16:38
2023-12-20T16:38
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Представители молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) за год потратили на зарубежные поездки около 200 тысяч долларов, которые приходится оплачивать гражданам, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "На европейские прогулки, а катаются по заграницам в основном представители ПДС, из госбюджета потрачено 3,4 миллиона леев (около 200 тысяч долларов - ред.). И это только с июля 2022-го по июнь 2023-го, расходы ложатся на плечи простых граждан… Какая польза от вояжей депутатов со свитой? Увы, таковых нет. Одни долги", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, "спонсорами" этих поездок становятся граждане, которые с трудом могут позволить себе оплачивать коммунальные счета и покупать продукты и лекарства. "Тотальная нищета и безработица — вот с чем оставляют Молдавию парламентарии, разгуливая по Европе в свое удовольствие. Власти победили собственный народ, загнав его в унизительное, бедственное положение. Зато у нас успешно развивается такое направление, как "политический туризм", который оплачивается за наш с вами счет", - подчеркивает оппозиционер. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, европа
Молдавская оппозиция обвинила власти в бесполезных поездках за счет бюджета
Молдавская оппозиция обвинила власти в тратах на бесполезные поездки за границу
КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости.
Представители молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) за год потратили на зарубежные поездки около 200 тысяч долларов, которые приходится оплачивать гражданам, считает
лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"На европейские прогулки, а катаются по заграницам в основном представители ПДС, из госбюджета потрачено 3,4 миллиона леев (около 200 тысяч долларов - ред.). И это только с июля 2022-го по июнь 2023-го, расходы ложатся на плечи простых граждан… Какая польза от вояжей депутатов со свитой? Увы, таковых нет. Одни долги", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, "спонсорами" этих поездок становятся граждане, которые с трудом могут позволить себе оплачивать коммунальные счета и покупать продукты и лекарства.
"Тотальная нищета и безработица — вот с чем оставляют Молдавию
парламентарии, разгуливая по Европе
в свое удовольствие. Власти победили собственный народ, загнав его в унизительное, бедственное положение. Зато у нас успешно развивается такое направление, как "политический туризм", который оплачивается за наш с вами счет", - подчеркивает оппозиционер.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
Опрос: более половины жителей Молдавии недовольны курсом развития страны