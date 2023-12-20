https://ria.ru/20231220/maduro-1917029832.html

СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро

СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро

Венесуэла освободит 36 человек, включая 12 американцев, в обмен на освобождение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:28

2023-12-20T17:28

2023-12-20T17:28

в мире

сша

николас мадуро

венесуэла

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Венесуэла освободит 36 человек, включая 12 американцев, в обмен на освобождение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Венесуэла освободит 36 человек, в том числе 12 американцев, в обмен на освобождение Соединенными Штатами соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - передает агентство. По данным источников агентства Ассошиэйтед Пресс, США в рамках сделки с Венесуэлой освободили венесуэльского дипломата и соратника Мадуро Алекса Сааба.

https://ria.ru/20231220/maduro-1916918257.html

сша

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, николас мадуро, венесуэла