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СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро - РИА Новости, 20.12.2023
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17:28 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/maduro-1917029832.html
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро
Венесуэла освободит 36 человек, включая 12 американцев, в обмен на освобождение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:28
2023-12-20T17:28
в мире
сша
николас мадуро
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Венесуэла освободит 36 человек, включая 12 американцев, в обмен на освобождение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Венесуэла освободит 36 человек, в том числе 12 американцев, в обмен на освобождение Соединенными Штатами соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - передает агентство. По данным источников агентства Ассошиэйтед Пресс, США в рамках сделки с Венесуэлой освободили венесуэльского дипломата и соратника Мадуро Алекса Сааба.
https://ria.ru/20231220/maduro-1916918257.html
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в мире, сша, николас мадуро, венесуэла
В мире, США, Николас Мадуро, Венесуэла
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро

Рейтер: Венесуэла обменяет 36 человек на освобождение в США соратника Мадуро

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Офицеры Венесуэльской национальной гвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Венесуэла освободит 36 человек, включая 12 американцев, в обмен на освобождение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Венесуэла освободит 36 человек, в том числе 12 американцев, в обмен на освобождение Соединенными Штатами соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - передает агентство.
По данным источников агентства Ассошиэйтед Пресс, США в рамках сделки с Венесуэлой освободили венесуэльского дипломата и соратника Мадуро Алекса Сааба.
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В миреСШАНиколас МадуроВенесуэла
 
 
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