https://ria.ru/20231220/maduro-1917029832.html
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро
Венесуэла освободит 36 человек, включая 12 американцев, в обмен на освобождение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:28
2023-12-20T17:28
2023-12-20T17:28
в мире
сша
николас мадуро
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569688066_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_b8b0b6edd92aa0b18d62a1ee157174c8.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Венесуэла освободит 36 человек, включая 12 американцев, в обмен на освобождение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Венесуэла освободит 36 человек, в том числе 12 американцев, в обмен на освобождение Соединенными Штатами соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - передает агентство. По данным источников агентства Ассошиэйтед Пресс, США в рамках сделки с Венесуэлой освободили венесуэльского дипломата и соратника Мадуро Алекса Сааба.
https://ria.ru/20231220/maduro-1916918257.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569688066_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d1cd10a00cd5892844f391d9c8a13eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, николас мадуро, венесуэла
В мире, США, Николас Мадуро, Венесуэла
СМИ: Венесуэла отпустит 36 человек ради освобождения в США соратника Мадуро
Рейтер: Венесуэла обменяет 36 человек на освобождение в США соратника Мадуро