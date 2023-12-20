https://ria.ru/20231220/maduro-1917018378.html

СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных

СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных

Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных, передает... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:02

2023-12-20T17:02

2023-12-20T17:19

в мире

сша

николас мадуро

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленный источник."Администрация Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, США в рамках сделки с Венесуэлой освободили венесуэльского дипломата Алекса Сааба в обмен на освобождение по меньшей мере десяти американских граждан, находящихся в заключении в Венесуэле.

https://ria.ru/20230805/maduro-1888313763.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, николас мадуро