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СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных - РИА Новости, 20.12.2023
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17:02 20.12.2023 (обновлено: 17:19 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/maduro-1917018378.html
СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных
СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных
Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных, передает... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:02
2023-12-20T17:19
в мире
сша
николас мадуро
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленный источник."Администрация Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, США в рамках сделки с Венесуэлой освободили венесуэльского дипломата Алекса Сааба в обмен на освобождение по меньшей мере десяти американских граждан, находящихся в заключении в Венесуэле.
https://ria.ru/20230805/maduro-1888313763.html
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в мире, сша, николас мадуро
В мире, США, Николас Мадуро
СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных

AP: администрация Байдена освободила соратника Мадуро в обмен на заключенных

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленный источник.
"Администрация Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, США в рамках сделки с Венесуэлой освободили венесуэльского дипломата Алекса Сааба в обмен на освобождение по меньшей мере десяти американских граждан, находящихся в заключении в Венесуэле.
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В миреСШАНиколас Мадуро
 
 
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