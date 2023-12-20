https://ria.ru/20231220/maduro-1917018378.html
СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных
СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных
Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных, передает... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:02
2023-12-20T17:02
2023-12-20T17:19
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленный источник."Администрация Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на американских заключенных", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, США в рамках сделки с Венесуэлой освободили венесуэльского дипломата Алекса Сааба в обмен на освобождение по меньшей мере десяти американских граждан, находящихся в заключении в Венесуэле.
https://ria.ru/20230805/maduro-1888313763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, николас мадуро
В мире, США, Николас Мадуро
СМИ: США освободили близкого соратника Мадуро в обмен на заключенных
AP: администрация Байдена освободила соратника Мадуро в обмен на заключенных