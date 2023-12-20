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Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения - РИА Новости, 20.12.2023
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18:20 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения - РИА Новости, 20.12.2023
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:20
2023-12-20T18:20
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения. "Драма на 500 тысяч драмов. Эфенди опять обиделся", - написала Симоньян в Telegram-канале. Ранее в Минцифры РФ в ответ на необоснованные претензии армянской стороны по поводу якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации заявляли, что Ереван не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.
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ереван, маргарита симоньян, армения, россия, sputnik армения
Ереван, Маргарита Симоньян, Армения, Россия, Sputnik Армения
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения

Симоньян иронично отреагировала на приостановку лицензии радио Sputnik Армения

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения.
Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения.
«
"Драма на 500 тысяч драмов. Эфенди опять обиделся", - написала Симоньян в Telegram-канале.
Ранее в Минцифры РФ в ответ на необоснованные претензии армянской стороны по поводу якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации заявляли, что Ереван не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.
Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro прошел на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro
15 декабря, 16:26
 
ЕреванМаргарита СимоньянАрменияРоссияSputnik Армения
 
 
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