https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения - РИА Новости, 20.12.2023
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:20
2023-12-20T18:20
2023-12-20T18:20
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения. "Драма на 500 тысяч драмов. Эфенди опять обиделся", - написала Симоньян в Telegram-канале. Ранее в Минцифры РФ в ответ на необоснованные претензии армянской стороны по поводу якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации заявляли, что Ереван не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.
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Ереван, Маргарита Симоньян, Армения, Россия, Sputnik Армения
Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения
Симоньян иронично отреагировала на приостановку лицензии радио Sputnik Армения