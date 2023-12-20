https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html

Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения

Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения - РИА Новости, 20.12.2023

Симоньян иронично ответила на приостановку лицензии радио Sputnik Армения

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:20

2023-12-20T18:20

2023-12-20T18:20

ереван

маргарита симоньян

армения

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения. "Драма на 500 тысяч драмов. Эфенди опять обиделся", - написала Симоньян в Telegram-канале. Ранее в Минцифры РФ в ответ на необоснованные претензии армянской стороны по поводу якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации заявляли, что Ереван не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.

https://ria.ru/20231215/sputnikpro-1916064966.html

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ереван, маргарита симоньян, армения, россия, sputnik армения