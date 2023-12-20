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Патриарх Кирилл считает лицемерием готовность ЕС принять Украину - РИА Новости, 20.12.2023
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Религия
 
18:11 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/litsemerie-1917052069.html
Патриарх Кирилл считает лицемерием готовность ЕС принять Украину
Патриарх Кирилл считает лицемерием готовность ЕС принять Украину - РИА Новости, 20.12.2023
Патриарх Кирилл считает лицемерием готовность ЕС принять Украину
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что если ЕС готов принять в свои ряды Украину, то это свидетельствует "о лицемерии и о двойных стандартах в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:11
2023-12-20T18:11
религия
москва
украина
украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что если ЕС готов принять в свои ряды Украину, то это свидетельствует "о лицемерии и о двойных стандартах в Европе, потому что украинские власти нарушают права человека и религиозную свободу верующих, устраивают гонения на Украинскую православную церковь. "…Положение Украинской православной церкви, уже бывшее бедственным минувшим летом, значительно ухудшилось с того времени. Как многим из вас известно, Верховная Рада Украины приняла разбойничье, богоборческое решение в первом чтении утвердить закон, который нацелен на полный запрет канонической православной церкви на территории, подчиняющейся киевским властям", - сказал патриарх Кирилл на прошедшем в среду епархиальном собрании Москвы. Он отметил, что гонения на УПЦ происходят "в стране, которая присягает на верность европейским ценностям демократии, свободы, в том числе свободы религии". "Мы видим все лицемерие того, что сегодня происходит на Украине, особенно в плане готовности войти, как они говорят, в "семью цивилизованных народов", войти в Европу. Но если Европа готова принять такое государство, то это свидетельствует о лицемерии и о двойных стандартах в Европе. Потому что большего нарушения прав человека и религиозной свободы, чем сейчас происходит на Украине, на европейском континенте нет, да и едва ли было, даже в позднее советское время, исключая, конечно, гонения 30-х годов", - сказал патриарх Кирилл. Он призвал всех "крепко молиться" о всех гонимых иерархах, священнослужителях, монашествующих и мирянах УПЦ. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Этот собор прошел в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании (район Киева, поэтому прошедший собор называют "Феофаниевским"). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины, обращаясь к ним с посланиями. Патриарх указывал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих. Патриарх Кирилл также призывал защитить арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), указывая, что арест может привести к его смерти, и называл абсурдными обвинения киевского режима в адрес митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговоренного к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, которому ставили в вину якобы оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892685646.html
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москва, украина, украинская православная церковь
Религия, Москва, Украина, Украинская православная церковь
Патриарх Кирилл считает лицемерием готовность ЕС принять Украину

Патриарх Кирилл считает лицемерием готовность ЕС принять Украину в свои ряды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что если ЕС готов принять в свои ряды Украину, то это свидетельствует "о лицемерии и о двойных стандартах в Европе, потому что украинские власти нарушают права человека и религиозную свободу верующих, устраивают гонения на Украинскую православную церковь.
"…Положение Украинской православной церкви, уже бывшее бедственным минувшим летом, значительно ухудшилось с того времени. Как многим из вас известно, Верховная Рада Украины приняла разбойничье, богоборческое решение в первом чтении утвердить закон, который нацелен на полный запрет канонической православной церкви на территории, подчиняющейся киевским властям", - сказал патриарх Кирилл на прошедшем в среду епархиальном собрании Москвы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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28 августа, 14:54
Он отметил, что гонения на УПЦ происходят "в стране, которая присягает на верность европейским ценностям демократии, свободы, в том числе свободы религии".
"Мы видим все лицемерие того, что сегодня происходит на Украине, особенно в плане готовности войти, как они говорят, в "семью цивилизованных народов", войти в Европу. Но если Европа готова принять такое государство, то это свидетельствует о лицемерии и о двойных стандартах в Европе. Потому что большего нарушения прав человека и религиозной свободы, чем сейчас происходит на Украине, на европейском континенте нет, да и едва ли было, даже в позднее советское время, исключая, конечно, гонения 30-х годов", - сказал патриарх Кирилл. Он призвал всех "крепко молиться" о всех гонимых иерархах, священнослужителях, монашествующих и мирянах УПЦ.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата. Этот собор прошел в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании (район Киева, поэтому прошедший собор называют "Феофаниевским").
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27 августа, 08:00
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призывал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой в первом чтении приняла верховная рада Украины, обращаясь к ним с посланиями. Патриарх указывал, что епископат и верующие УПЦ остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей, а ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих.
Патриарх Кирилл также призывал защитить арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), указывая, что арест может привести к его смерти, и называл абсурдными обвинения киевского режима в адрес митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговоренного к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, которому ставили в вину якобы оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола.
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