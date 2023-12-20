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Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот - РИА Новости, 20.12.2023
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02:17 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/lgoty-1916840836.html
Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот
Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот - РИА Новости, 20.12.2023
Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот
Если пенсионер продолжает трудовую деятельность в качестве самозанятого, он может потерять некоторые льготы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:17
2023-12-20T02:17
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсионеры
льготы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если пенсионер продолжает трудовую деятельность в качестве самозанятого, он может потерять некоторые льготы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, речь идет об индексации пенсий: самозанятые приравниваются к неработающим, поэтому их пенсия индексируется в установленные законом сроки и в том же объеме. Но при условии, что самозанятый не платит взносы на собственное социальное страхование и ему не начисляют трудовой стаж.Если же выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, самозанятый приравнивается к работающему. “Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает”, - пояснил Виноградов.Могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются, исходя из лимита доходов - если этот лимит окажется превышен, добавил юрист.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсионеры, льготы
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсионеры, Льготы
Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот

Декан Виноградов предупредил самозанятых пенсионеров о потере некоторых льгот

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСотрудница во время работы
Сотрудница во время работы - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если пенсионер продолжает трудовую деятельность в качестве самозанятого, он может потерять некоторые льготы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, речь идет об индексации пенсий: самозанятые приравниваются к неработающим, поэтому их пенсия индексируется в установленные законом сроки и в том же объеме. Но при условии, что самозанятый не платит взносы на собственное социальное страхование и ему не начисляют трудовой стаж.
Если же выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, самозанятый приравнивается к работающему. “Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает”, - пояснил Виноградов.
Могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются, исходя из лимита доходов - если этот лимит окажется превышен, добавил юрист.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсионерыЛьготы
 
 
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