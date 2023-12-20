https://ria.ru/20231220/lgoty-1916840836.html

Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот

Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот - РИА Новости, 20.12.2023

Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот

Если пенсионер продолжает трудовую деятельность в качестве самозанятого, он может потерять некоторые льготы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T02:17

2023-12-20T02:17

2023-12-20T02:17

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсионеры

льготы

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если пенсионер продолжает трудовую деятельность в качестве самозанятого, он может потерять некоторые льготы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, речь идет об индексации пенсий: самозанятые приравниваются к неработающим, поэтому их пенсия индексируется в установленные законом сроки и в том же объеме. Но при условии, что самозанятый не платит взносы на собственное социальное страхование и ему не начисляют трудовой стаж.Если же выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, самозанятый приравнивается к работающему. “Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает”, - пояснил Виноградов.Могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются, исходя из лимита доходов - если этот лимит окажется превышен, добавил юрист.

https://ria.ru/20231215/protsenty-1916125462.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсионеры, льготы