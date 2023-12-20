https://ria.ru/20231220/lgoty-1916840836.html
Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот
Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот - РИА Новости, 20.12.2023
Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот
Если пенсионер продолжает трудовую деятельность в качестве самозанятого, он может потерять некоторые льготы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:17
2023-12-20T02:17
2023-12-20T02:17
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсионеры
льготы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Если пенсионер продолжает трудовую деятельность в качестве самозанятого, он может потерять некоторые льготы, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, речь идет об индексации пенсий: самозанятые приравниваются к неработающим, поэтому их пенсия индексируется в установленные законом сроки и в том же объеме. Но при условии, что самозанятый не платит взносы на собственное социальное страхование и ему не начисляют трудовой стаж.Если же выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, самозанятый приравнивается к работающему. “Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает”, - пояснил Виноградов.Могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются, исходя из лимита доходов - если этот лимит окажется превышен, добавил юрист.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсионеры, льготы
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсионеры, Льготы
Самозанятых пенсионеров предупредили о потере некоторых льгот
Декан Виноградов предупредил самозанятых пенсионеров о потере некоторых льгот
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Если пенсионер продолжает трудовую деятельность в качестве самозанятого, он может потерять некоторые льготы, рассказал агентству "Прайм"
декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, речь идет об индексации пенсий: самозанятые приравниваются к неработающим, поэтому их пенсия индексируется в установленные законом сроки и в том же объеме. Но при условии, что самозанятый не платит взносы на собственное социальное страхование и ему не начисляют трудовой стаж.
Если же выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, самозанятый приравнивается к работающему. “Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает”, - пояснил Виноградов.
Могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются, исходя из лимита доходов - если этот лимит окажется превышен, добавил юрист.
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