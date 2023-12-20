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В Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши - РИА Новости, 20.12.2023
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14:37 20.12.2023 (обновлено: 15:05 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/led-1916960901.html
В Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши
В Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши - РИА Новости, 20.12.2023
В Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши
Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при падении льда с крыши здания в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:37
2023-12-20T15:05
люберцы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при падении льда с крыши здания в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, четыре человека пострадали в результате падения наледи с крыши военкомата в Люберцах по адресу: Октябрьский проспект, дом 261", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что трое пострадавших госпитализированы в Люберецкую областную больницу. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20231220/glyba-1916922480.html
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РИА Новости
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люберцы
Люберцы
В Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши

В подмосковных Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши

© Прокуратура Московской областиНа Октябрьском проспекте в Люберцах четверо человек пострадали от падения льда
На Октябрьском проспекте в Люберцах четверо человек пострадали от падения льда
© Прокуратура Московской области
На Октябрьском проспекте в Люберцах четверо человек пострадали от падения льда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при падении льда с крыши здания в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, четыре человека пострадали в результате падения наледи с крыши военкомата в Люберцах по адресу: Октябрьский проспект, дом 261", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что трое пострадавших госпитализированы в Люберецкую областную больницу.
Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.
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Люберцы
 
 
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