https://ria.ru/20231220/led-1916960901.html

В Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши

В Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши - РИА Новости, 20.12.2023

В Люберцах четыре человека пострадали при падении льда с крыши

Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при падении льда с крыши здания в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:37

2023-12-20T14:37

2023-12-20T15:05

люберцы

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при падении льда с крыши здания в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, четыре человека пострадали в результате падения наледи с крыши военкомата в Люберцах по адресу: Октябрьский проспект, дом 261", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что трое пострадавших госпитализированы в Люберецкую областную больницу. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20231220/glyba-1916922480.html

люберцы

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люберцы