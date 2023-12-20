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США хотят не допустить создания палестинского государства, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2023
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17:39 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/lavrov-1917038012.html
США хотят не допустить создания палестинского государства, заявил Лавров
США хотят не допустить создания палестинского государства, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2023
США хотят не допустить создания палестинского государства, заявил Лавров
В Москве получают много сообщений о том, что запад во главе с США вновь занимаются "келейными" проектами, чтобы воспрепятстовать созданию палестинского... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:39
2023-12-20T17:39
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. В Москве получают много сообщений о том, что запад во главе с США вновь занимаются "келейными" проектами, чтобы воспрепятстовать созданию палестинского государства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "К сожалению, мы слышим сегодня много слухов, сообщений анонимных источников о том, что наши западные коллеги во главе с США опять вынашивают какие-то келейные проекты, цель которых как-то успокоить ситуацию, не допустить объединения Газы и Западного берега реки Иордан. Тем самым, по сути дела, воспрепятстовать созданию палестинского государства и отложить все это на потом", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Российско-арабского форума сотрудничества. "Главный вывод из нынешней ситуации на мировой арене, которую мы разделяем с друзьями из Лиги арабских государств, что это приглашение к очередному кризису, очередному конфликту", - добавил министр. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231219/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231207/mid-1914274754.html
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в мире, израиль, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, хамас, оон, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США хотят не допустить создания палестинского государства, заявил Лавров

Лавров: Запад с США вынашивают проекты против создания палестинского государства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. В Москве получают много сообщений о том, что запад во главе с США вновь занимаются "келейными" проектами, чтобы воспрепятстовать созданию палестинского государства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"К сожалению, мы слышим сегодня много слухов, сообщений анонимных источников о том, что наши западные коллеги во главе с США опять вынашивают какие-то келейные проекты, цель которых как-то успокоить ситуацию, не допустить объединения Газы и Западного берега реки Иордан. Тем самым, по сути дела, воспрепятстовать созданию палестинского государства и отложить все это на потом", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Российско-арабского форума сотрудничества.
«
"Главный вывод из нынешней ситуации на мировой арене, которую мы разделяем с друзьями из Лиги арабских государств, что это приглашение к очередному кризису, очередному конфликту", - добавил министр.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Надежды на мир в секторе Газа сейчас нет, заявила Захарова
7 декабря, 10:02
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинХАМАСООНЛига арабских государствОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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