https://ria.ru/20231220/lavrov-1916946296.html

Внешние силы используют конфликт в Газе для разжигания войны, заявил Лавров

Внешние силы используют конфликт в Газе для разжигания войны, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2023

Внешние силы используют конфликт в Газе для разжигания войны, заявил Лавров

В Москве уверены, что "внешние силы" хотят использовать обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах, РФ в контактах с государствами региона... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:46

2023-12-20T13:46

2023-12-20T13:58

в мире

сергей лавров

ближний восток

сектор газа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

сша

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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. В Москве уверены, что "внешние силы" хотят использовать обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах, РФ в контактах с государствами региона прилагает усилия, чтобы перевести урегулирование конфликта в дипломатическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Стало очевидно, что некоторые внешние силы не прочь использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах, разжечь пожар региональной войны в развитие прошлых многочисленных авантюр США и их союзников, которые были развязаны на Ближнем Востоке за последние двадцать лет и результат которых - подорванная государственность, сотни тысяч жертв, огромные потоки беженцев", - сказал Лавров, выступая в ходе открытия российско-арабского форума сотрудничества."В координации с нашими партнерами мы продолжаем прилагать усилия, прежде всего, в интересах долгосрочной стабилизации обстановки и перевода усилий по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

ближний восток

сектор газа

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, ближний восток, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, сша