https://ria.ru/20231220/lavrov-1916946296.html
Внешние силы используют конфликт в Газе для разжигания войны, заявил Лавров
Внешние силы используют конфликт в Газе для разжигания войны, заявил Лавров - РИА Новости, 20.12.2023
Внешние силы используют конфликт в Газе для разжигания войны, заявил Лавров
В Москве уверены, что "внешние силы" хотят использовать обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах, РФ в контактах с государствами региона... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:46
2023-12-20T13:46
2023-12-20T13:58
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. В Москве уверены, что "внешние силы" хотят использовать обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах, РФ в контактах с государствами региона прилагает усилия, чтобы перевести урегулирование конфликта в дипломатическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Стало очевидно, что некоторые внешние силы не прочь использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах, разжечь пожар региональной войны в развитие прошлых многочисленных авантюр США и их союзников, которые были развязаны на Ближнем Востоке за последние двадцать лет и результат которых - подорванная государственность, сотни тысяч жертв, огромные потоки беженцев", - сказал Лавров, выступая в ходе открытия российско-арабского форума сотрудничества."В координации с нашими партнерами мы продолжаем прилагать усилия, прежде всего, в интересах долгосрочной стабилизации обстановки и перевода усилий по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, ближний восток, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, сша
В мире, Сергей Лавров, Ближний Восток, Сектор Газа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Москва, США
Внешние силы используют конфликт в Газе для разжигания войны, заявил Лавров
Лавров: внешние силы используют конфликт в Газе для войны на Ближнем Востоке