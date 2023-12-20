https://ria.ru/20231220/lavrov-1916944019.html
Лавров обсудил с египетским коллегой палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с египетским коллегой палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 20.12.2023
Лавров обсудил с египетским коллегой палестино-израильский конфликт
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил "на полях" сессии российско-арабского форума с главой МИД Египта Самехом Шукри палестино-израильский конфликт, отмечена... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:39
2023-12-20T13:39
2023-12-20T13:39
в мире
россия
египет
йемен
сергей лавров
самех шукри
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил "на полях" сессии российско-арабского форума с главой МИД Египта Самехом Шукри палестино-израильский конфликт, отмечена необходимость прекращения огня, заявили в МИД России. "В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта особый упор был сделан на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что Лавров выразил египетской стороне "признательность за оказание содействия в обеспечении безопасного выезда российских граждан с территории анклава". "Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и налаживания переговорного процесса в соответствии с нормами международного права и имеющимися резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН с целью мирного урегулирования этого застарелого конфликта и реализации законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года", — указали в МИД. В ведомстве добавили, что министры рассмотрели также проблематику урегулирования кризисов и конфликтов в Йемене, Ливии, Сирии и Ливане.
https://ria.ru/20231220/plennye-1916939231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, египет, йемен, сергей лавров, самех шукри, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, Йемен, Сергей Лавров, Самех Шукри, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров обсудил с египетским коллегой палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с главой МИД Египта Шукри палестино-израильский конфликт