https://ria.ru/20231220/lavrov-1916944019.html

Лавров обсудил с египетским коллегой палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с египетским коллегой палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 20.12.2023

Лавров обсудил с египетским коллегой палестино-израильский конфликт

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил "на полях" сессии российско-арабского форума с главой МИД Египта Самехом Шукри палестино-израильский конфликт, отмечена... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:39

2023-12-20T13:39

2023-12-20T13:39

в мире

россия

египет

йемен

сергей лавров

самех шукри

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил "на полях" сессии российско-арабского форума с главой МИД Египта Самехом Шукри палестино-израильский конфликт, отмечена необходимость прекращения огня, заявили в МИД России. "В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся обстановке в зоне палестино-израильского конфликта особый упор был сделан на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что Лавров выразил египетской стороне "признательность за оказание содействия в обеспечении безопасного выезда российских граждан с территории анклава". "Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и налаживания переговорного процесса в соответствии с нормами международного права и имеющимися резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН с целью мирного урегулирования этого застарелого конфликта и реализации законного права палестинского народа на создание суверенного государства в границах 1967 года", — указали в МИД. В ведомстве добавили, что министры рассмотрели также проблематику урегулирования кризисов и конфликтов в Йемене, Ливии, Сирии и Ливане.

https://ria.ru/20231220/plennye-1916939231.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, египет, йемен, сергей лавров, самех шукри, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году