https://ria.ru/20231220/lavrov-1916860264.html

Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества

Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества - РИА Новости, 20.12.2023

Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где в среду примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, передает... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:51

2023-12-20T07:51

2023-12-20T07:51

сергей лавров

лига арабских государств

москва

каир (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863584742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92382d1aa872d2416bd78909f5a502be.jpg

МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где в среду примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Это будет первая встреча в министерском формате за последние четыре года - предыдущее заседание прошло в Москве в апреле 2019 года. После этого планы проведения следующих сессий были скорректированы из-за начавшейся пандемии коронавируса. Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачи форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.

https://ria.ru/20231213/lavrov-1915518720.html

москва

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, лига арабских государств, москва, каир (город)