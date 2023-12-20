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Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества - РИА Новости, 20.12.2023
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07:51 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/lavrov-1916860264.html
Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества
Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества - РИА Новости, 20.12.2023
Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где в среду примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, передает... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:51
2023-12-20T07:51
сергей лавров
лига арабских государств
москва
каир (город)
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где в среду примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Это будет первая встреча в министерском формате за последние четыре года - предыдущее заседание прошло в Москве в апреле 2019 года. После этого планы проведения следующих сессий были скорректированы из-за начавшейся пандемии коронавируса. Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачи форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915518720.html
москва
каир (город)
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сергей лавров, лига арабских государств, москва, каир (город)
Сергей Лавров, Лига арабских государств, Москва, Каир (город)
Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества

Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Марракеш, где в среду примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Это будет первая встреча в министерском формате за последние четыре года - предыдущее заседание прошло в Москве в апреле 2019 года. После этого планы проведения следующих сессий были скорректированы из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Россия призвала созвать встречу по ближневосточному вопросу, заявил Лавров
13 декабря, 13:47
Российско-арабский форум сотрудничества между Российской Федерацией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учрежден в 2009 году. Согласно меморандуму, подписанному в Каире, основными целями и задачи форума, среди прочих, являются поддержка усилий, направленных на установление и укрепление международного мира и безопасности, а также содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества, включая осуществление совместных проектов. Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.
 
Сергей ЛавровЛига арабских государствМоскваКаир (город)
 
 
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