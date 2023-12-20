https://ria.ru/20231220/kuveyt-1916924591.html

Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол

Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол - РИА Новости, 20.12.2023

Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол

Президент России Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху по случаю вступления на престол и выразил... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:04

2023-12-20T13:04

2023-12-20T13:08

кувейт

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху по случаю вступления на престол и выразил уверенность, что отношения РФ и Кувейта будут и впредь плодотворно развиваться в интересах укрепления мира и безопасности.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Высочество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Отношения между Россией и Кувейтом традиционно носят дружественный характер. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке. От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.Наследный принц шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был провозглашен в минувшую субботу новым эмиром Кувейта. Он унаследовал трон после смерти эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который скончался ранее в тот же день в возрасте 86 лет. В среду он принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта.

https://ria.ru/20231204/putin-1913732204.html

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Кирилл Волков

кувейт, россия, в мире, владимир путин