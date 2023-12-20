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Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол - РИА Новости, 20.12.2023
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13:04 20.12.2023 (обновлено: 13:08 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/kuveyt-1916924591.html
Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол
Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол - РИА Новости, 20.12.2023
Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол
Президент России Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху по случаю вступления на престол и выразил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:04
2023-12-20T13:08
кувейт
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху по случаю вступления на престол и выразил уверенность, что отношения РФ и Кувейта будут и впредь плодотворно развиваться в интересах укрепления мира и безопасности.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Высочество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Отношения между Россией и Кувейтом традиционно носят дружественный характер. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке. От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.Наследный принц шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был провозглашен в минувшую субботу новым эмиром Кувейта. Он унаследовал трон после смерти эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который скончался ранее в тот же день в возрасте 86 лет. В среду он принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта.
https://ria.ru/20231204/putin-1913732204.html
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кувейт, россия, в мире, владимир путин
Кувейт, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол

Путин в поздравлении новому эмиру Кувейта выразил надежду на развитие отношений

© AP Photo / Peter DejongШейх Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шейх Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Шейх Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху по случаю вступления на престол и выразил уверенность, что отношения РФ и Кувейта будут и впредь плодотворно развиваться в интересах укрепления мира и безопасности.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Высочество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Отношения между Россией и Кувейтом традиционно носят дружественный характер. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке. От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
Наследный принц шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был провозглашен в минувшую субботу новым эмиром Кувейта. Он унаследовал трон после смерти эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который скончался ранее в тот же день в возрасте 86 лет. В среду он принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта.
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