https://ria.ru/20231220/kuveyt-1916924591.html
Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол
Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол - РИА Новости, 20.12.2023
Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол
Президент России Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху по случаю вступления на престол и выразил... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:04
2023-12-20T13:04
2023-12-20T13:08
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху по случаю вступления на престол и выразил уверенность, что отношения РФ и Кувейта будут и впредь плодотворно развиваться в интересах укрепления мира и безопасности.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Высочество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Отношения между Россией и Кувейтом традиционно носят дружественный характер. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке. От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.Наследный принц шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был провозглашен в минувшую субботу новым эмиром Кувейта. Он унаследовал трон после смерти эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который скончался ранее в тот же день в возрасте 86 лет. В среду он принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта.
https://ria.ru/20231204/putin-1913732204.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кувейт, россия, в мире, владимир путин
Кувейт, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин поздравил нового эмира Кувейта с восшествием на престол
Путин в поздравлении новому эмиру Кувейта выразил надежду на развитие отношений
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления эмиру Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху по случаю вступления на престол и выразил уверенность, что отношения РФ и Кувейта будут и впредь плодотворно развиваться в интересах укрепления мира и безопасности.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Высочество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Отношения между Россией и Кувейтом традиционно носят дружественный характер. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться в различных областях на благо наших народов, в интересах укрепления мира и безопасности на Ближнем Востоке
. От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
Наследный принц шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был провозглашен в минувшую субботу новым эмиром Кувейта. Он унаследовал трон после смерти эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который скончался ранее в тот же день в возрасте 86 лет. В среду он принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта.
Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом