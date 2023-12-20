https://ria.ru/20231220/kuveyt-1916877677.html
СМИ: новый эмир Кувейта принес присягу
СМИ: новый эмир Кувейта принес присягу - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: новый эмир Кувейта принес присягу
Эмир Кувейта Машааль Аль Джабер Аль Ахмед Ас Сабах в среду принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта в качестве нового, 17-го по счету, правителя... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:14
2023-12-20T10:14
2023-12-20T10:26
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ДОХА, 20 дек - РИА Новости. Эмир Кувейта Машааль Аль Джабер Аль Ахмед Ас Сабах в среду принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта в качестве нового, 17-го по счету, правителя страны после кончины от болезни бывшего эмира, его старшего брата Наввафа, передает Первый канал Кувейтского телевидения.В субботу министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах объявил в эфире государственного телевидения, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. В стране объявлен 40-дневный траур.После объявления о назначении нового эмира спикер Национальной ассамблеи Ахмед Абдель Азиз ас-Саадун назначил внеочередное публичное заседание парламента для принесения присяги Машаалем Ас Сабахом после запроса правительства в соответствии с конституцией страны. "Клянусь служить ради защиты свобод нашего народа и его интересов, ради мира на землях нашего государства", - сказал Ас Сабах в момент принесения присяги в прямом эфире национального телевидения.Новый правитель Кувейта стал наследным принцем в октябре 2020 года. Он седьмой сын эмира Кувейта Ахмеда Аль Джабера Аль Мубарака Ас Сабаха, который правил страной с 1921 по 1950 годы. Будучи выпускником факультета полиции одного из британских учебных заведений, он около 20 лет проработал на разных должностях в системе министерства внутренних дел Кувейта, которое на момент начала его работы только создавалось. В 2004 году он был назначен заместителем руководителя национальной гвардии в должности министра и долгое время проработал над усовершенствованием этой системы.Как сообщают кувейтские СМИ, ожидается, что внешняя политика Кувейта при новом эмире будет идти в русле прежних правителей страны и, прежде всего, будет направлена на усиление связей Кувейта с арабскими соседями в Персидском заливе, а также укрепление взаимного сотрудничества и координации с другими арабскими странами в отношении региональных проблем. Во внутренней политике новый кувейтский правитель видит свою задачу в укреплении сотрудничества между исполнительной и законодательной ветвями власти, конфликт между которыми в последние годы привел к страну к внутриполитическому кризису и экономическим проблемам.
https://ria.ru/20231216/egipet-1916222389.html
https://ria.ru/20230606/vizy-1876510599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кувейт
СМИ: новый эмир Кувейта принес присягу
Кувейтское ТВ: Машааль Ас Сабах принес присягу и стал новым эмиром
ДОХА, 20 дек - РИА Новости. Эмир Кувейта Машааль Аль Джабер Аль Ахмед Ас Сабах в среду принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта в качестве нового, 17-го по счету, правителя страны после кончины от болезни бывшего эмира, его старшего брата Наввафа, передает Первый канал Кувейтского телевидения.
В субботу министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах объявил в эфире государственного телевидения, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. В стране объявлен 40-дневный траур.
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После объявления о назначении нового эмира спикер Национальной ассамблеи Ахмед Абдель Азиз ас-Саадун назначил внеочередное публичное заседание парламента для принесения присяги Машаалем Ас Сабахом после запроса правительства в соответствии с конституцией страны. "Клянусь служить ради защиты свобод нашего народа и его интересов, ради мира на землях нашего государства", - сказал Ас Сабах в момент принесения присяги в прямом эфире национального телевидения.
Новый правитель Кувейта стал наследным принцем в октябре 2020 года. Он седьмой сын эмира Кувейта Ахмеда Аль Джабера Аль Мубарака Ас Сабаха, который правил страной с 1921 по 1950 годы. Будучи выпускником факультета полиции одного из британских учебных заведений, он около 20 лет проработал на разных должностях в системе министерства внутренних дел Кувейта, которое на момент начала его работы только создавалось. В 2004 году он был назначен заместителем руководителя национальной гвардии в должности министра и долгое время проработал над усовершенствованием этой системы.
Как сообщают кувейтские СМИ, ожидается, что внешняя политика Кувейта при новом эмире будет идти в русле прежних правителей страны и, прежде всего, будет направлена на усиление связей Кувейта с арабскими соседями в Персидском заливе
, а также укрепление взаимного сотрудничества и координации с другими арабскими странами в отношении региональных проблем. Во внутренней политике новый кувейтский правитель видит свою задачу в укреплении сотрудничества между исполнительной и законодательной ветвями власти, конфликт между которыми в последние годы привел к страну к внутриполитическому кризису и экономическим проблемам.
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