https://ria.ru/20231220/konflikt-1916891254.html
Пользователи Сети высмеяли слова Зеленского о конце конфликта с Россией
Пользователи Сети высмеяли слова Зеленского о конце конфликта с Россией - РИА Новости, 20.12.2023
Пользователи Сети высмеяли слова Зеленского о конце конфликта с Россией
Читатели американского журнала Newsweek высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его ответа на пресс-конференции на вопрос о сроках завершения... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:19
2023-12-20T11:19
2023-12-20T11:19
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его ответа на пресс-конференции на вопрос о сроках завершения конфликта с Россией."Никто не знает", — заявил он.Читатели Newsweek передали украинскому лидеру, что конфликт закончится победой России."Когда закончится конфликт, спрашиваете вы? Он закончится, когда Россия безоговорочно победит, что она и собирается сделать", — парировал Зеленскому пользователь Jim Piver."Когда США прекратят финансировать свой прокси конфликт, тогда и закончится", —поделился aimless blade."Еще 100 миллиардов долларов, брат, мы почти у цели. Можно протестировать любое оружие, какое только захочется", — иронично описал ситуацию с финансированием Украины James Pond."Украина может последовать совету Британии и США и мобилизовать всех мужчин и женщин в возрасте от 17 до 70", —- отметил Shazam."А дальше комик исчезнет со своей женой в шубе с миллионами долларов американских налогоплательщиков", — резюмировал my Map Shrunk.Накануне Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский
Пользователи Сети высмеяли слова Зеленского о конце конфликта с Россией
Читатели Newsweek раскритиковали слова Зеленского о сроках окончания конфликта
МОСКВА, 20 дек
— РИА Новости.
Читатели американского журнала Newsweek
высмеяли президента Украины Владимира Зеленского после его ответа на пресс-конференции на вопрос о сроках завершения конфликта с Россией.
«
"Никто не знает", — заявил он.
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Читатели Newsweek передали украинскому лидеру, что конфликт закончится победой России.
"Когда закончится конфликт, спрашиваете вы? Он закончится, когда Россия безоговорочно победит, что она и собирается сделать", — парировал Зеленскому пользователь Jim Piver.
"Когда США
прекратят финансировать свой прокси конфликт, тогда и закончится", —поделился aimless blade.
"Еще 100 миллиардов долларов, брат, мы почти у цели. Можно протестировать любое оружие, какое только захочется", — иронично описал ситуацию с финансированием Украины James Pond.
"Украина может последовать совету Британии и США и мобилизовать всех мужчин и женщин в возрасте от 17 до 70", —- отметил Shazam.
"А дальше комик исчезнет со своей женой в шубе с миллионами долларов американских налогоплательщиков", — резюмировал my Map Shrunk.
Накануне Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что вопрос переговоров с Россией по урегулированию конфликта сейчас не актуален.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы
— достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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