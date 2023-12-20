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В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов российского учреждения - РИА Новости, 20.12.2023
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12:53 20.12.2023 (обновлено: 14:36 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/konfiskatsiya-1916922004.html
В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов российского учреждения
В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов российского учреждения - РИА Новости, 20.12.2023
В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов российского учреждения
Генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро, сообщило... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:53
2023-12-20T14:36
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БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро, сообщило ведомство.&quot;Планируется конфисковать остаток средств на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более 720 миллионов евро в связи с попыткой нарушения эмбарго, наказуемой в соответствии с Законом о внешней торговле и платежах Германии&quot;, — уточнили в ведомстве.Также уточняется, что Федеральная прокуратура Германии подала заявление в Сенат государственной защиты Высшего регионального суда Франкфурта-на-Майне о проведении независимой процедуры конфискации 7 июля 2023 года.Ранее о планах конфисковать активы сообщили немецкие СМИ.Как подчеркнул сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не изымает активы иностранных инвесторов. По его словам, компании, уходящие с российского рынка, самостоятельно продают или передают свой бизнес по результатам переговоров.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для конфискации этих средств.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20231219/retsessiya-1916575215.html
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов российского учреждения

Генпрокуратура ФРГ намерена изъять российские активы на €720 млн

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро, сообщило ведомство.
«

"Планируется конфисковать остаток средств на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более 720 миллионов евро в связи с попыткой нарушения эмбарго, наказуемой в соответствии с Законом о внешней торговле и платежах Германии", — уточнили в ведомстве.

Также уточняется, что Федеральная прокуратура Германии подала заявление в Сенат государственной защиты Высшего регионального суда Франкфурта-на-Майне о проведении независимой процедуры конфискации 7 июля 2023 года.
Ранее о планах конфисковать активы сообщили немецкие СМИ.
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Как подчеркнул сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не изымает активы иностранных инвесторов. По его словам, компании, уходящие с российского рынка, самостоятельно продают или передают свой бизнес по результатам переговоров.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для конфискации этих средств.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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