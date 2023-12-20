https://ria.ru/20231220/konfiskatsiya-1916922004.html

В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов российского учреждения

В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов российского учреждения - РИА Новости, 20.12.2023

В ФРГ подтвердили требование о конфискации активов российского учреждения

Генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро, сообщило... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:53

2023-12-20T12:53

2023-12-20T14:36

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БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро, сообщило ведомство."Планируется конфисковать остаток средств на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более 720 миллионов евро в связи с попыткой нарушения эмбарго, наказуемой в соответствии с Законом о внешней торговле и платежах Германии", — уточнили в ведомстве.Также уточняется, что Федеральная прокуратура Германии подала заявление в Сенат государственной защиты Высшего регионального суда Франкфурта-на-Майне о проведении независимой процедуры конфискации 7 июля 2023 года.Ранее о планах конфисковать активы сообщили немецкие СМИ.Как подчеркнул сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва не изымает активы иностранных инвесторов. По его словам, компании, уходящие с российского рынка, самостоятельно продают или передают свой бизнес по результатам переговоров.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. С тех пор в США, Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа по созданию правовых условий для конфискации этих средств.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Запада воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20231219/retsessiya-1916575215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия