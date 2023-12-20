https://ria.ru/20231220/kirgiziya-1916859059.html

В Киргизии одобрили законопроект об изменении государственного флага

В Киргизии одобрили законопроект об изменении государственного флага - РИА Новости, 20.12.2023

В Киргизии одобрили законопроект об изменении государственного флага

Парламент Киргизии на заседании в среду одобрил законопроект об изменении государственного флага страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T07:28

2023-12-20T07:28

2023-12-20T17:31

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БИШКЕК, 20 дек — РИА Новости. Парламент Киргизии на заседании в среду одобрил законопроект об изменении государственного флага страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания республики."На заседании Жогорку Кенеша (парламента) сегодня, 20 декабря, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики" во втором и третьем чтении", — заявил представитель пресс-службы.Инициаторами законопроекта выступали спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Также изменение этого элемента госсимволики поддержал президент Садыр Жапаров.В законопроекте предлагается заменить волнообразные лучи, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты), на прямые. Инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, более похожи именно на лучи солнца.В киргизском сегменте социальных сетей по этому вопросу развернулась бурная дискуссия. Многие пользователи выступили категорически против изменения государственного символа.

https://ria.ru/20231214/kirgiziya-1915695830.html

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киргизия, садыр жапаров, в мире