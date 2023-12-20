https://ria.ru/20231220/kievstar-1916863997.html

У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь

У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь - РИА Новости, 20.12.2023

У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь

Абоненты украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщают, что у них снова пропала мобильная связь. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T08:25

2023-12-20T08:25

2023-12-20T11:18

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киевстар

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Абоненты украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщают, что у них снова пропала мобильная связь. Накануне оператор заявил, что восстановил работу большинства сервисов. Комментарии о проблемах появились на странице "Киевстара" в соцсетях. Люди сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и других городах Украины. Позднее сама компания уточнила, что есть проблемы на юге и западе Украины."Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее", — сообщил оператор в соцсетях.Причина сбоев не уточняется.Предыдущий сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой была частично разрушена IT-инфраструктура оператора. СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киевстар