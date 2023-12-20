Рейтинг@Mail.ru
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 20.12.2023 (обновлено: 11:18 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/kievstar-1916863997.html
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь - РИА Новости, 20.12.2023
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь
Абоненты украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщают, что у них снова пропала мобильная связь. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:25
2023-12-20T11:18
в мире
украина
киевстар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916880448_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3d9720fc1311c6a0be2c8a44467b4f4.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Абоненты украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщают, что у них снова пропала мобильная связь. Накануне оператор заявил, что восстановил работу большинства сервисов. Комментарии о проблемах появились на странице "Киевстара" в соцсетях. Люди сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и других городах Украины. Позднее сама компания уточнила, что есть проблемы на юге и западе Украины.&quot;Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее&quot;, — сообщил оператор в соцсетях.Причина сбоев не уточняется.Предыдущий сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой была частично разрушена IT-инфраструктура оператора. СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916880448_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba8f055752cd4683b76024706772f011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевстар
В мире, Украина, Киевстар
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь

Абоненты оператора "Киевстар" сообщили, что мобильная связь снова пропала

© AP Photo / Andrew KravchenkoВышка украинской телекоммуникационной компании "Киевстар"
Вышка украинской телекоммуникационной компании Киевстар - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вышка украинской телекоммуникационной компании "Киевстар". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Абоненты украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщают, что у них снова пропала мобильная связь.
Накануне оператор заявил, что восстановил работу большинства сервисов.
Комментарии о проблемах появились на странице "Киевстара" в соцсетях. Люди сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и других городах Украины.
Позднее сама компания уточнила, что есть проблемы на юге и западе Украины.
«

"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее", — сообщил оператор в соцсетях.

Причина сбоев не уточняется.
Предыдущий сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой была частично разрушена IT-инфраструктура оператора. СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиевстар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала