https://ria.ru/20231220/kievstar-1916863997.html
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь - РИА Новости, 20.12.2023
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь
Абоненты украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщают, что у них снова пропала мобильная связь. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T08:25
2023-12-20T08:25
2023-12-20T11:18
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Абоненты украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщают, что у них снова пропала мобильная связь. Накануне оператор заявил, что восстановил работу большинства сервисов. Комментарии о проблемах появились на странице "Киевстара" в соцсетях. Люди сообщают об отсутствии связи в Одессе, Львове и других городах Украины. Позднее сама компания уточнила, что есть проблемы на юге и западе Украины."Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее", — сообщил оператор в соцсетях.Причина сбоев не уточняется.Предыдущий сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой была частично разрушена IT-инфраструктура оператора. СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевстар
В мире, Украина, Киевстар
У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь
Абоненты оператора "Киевстар" сообщили, что мобильная связь снова пропала
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Абоненты украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" сообщают, что у них снова пропала мобильная связь.
Накануне оператор заявил, что восстановил работу большинства сервисов.
Комментарии о проблемах появились на странице "Киевстара" в соцсетях. Люди сообщают об отсутствии связи в Одессе
, Львове
и других городах Украины
.
Позднее сама компания уточнила, что есть проблемы на юге и западе Украины.
«
"Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее", — сообщил оператор в соцсетях.
Причина сбоев не уточняется.
Предыдущий сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой была частично разрушена IT-инфраструктура оператора. СБУ
возбудила уголовное дело по восьми статьям.
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