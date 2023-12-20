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Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023
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14:57 20.12.2023 (обновлено: 15:59 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/kiev-1916970457.html
Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского
Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023
Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского
Жители украинской столицы раскритиковали Владимира Зеленского после его пресс-конференции по итогам года, сообщил телеканал "Киев 24" со ссылкой на опрос. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:57
2023-12-20T15:59
в мире
киев
украина
ближний восток
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жители украинской столицы раскритиковали Владимира Зеленского после его пресс-конференции по итогам года, сообщил телеканал "Киев 24" со ссылкой на опрос.&quot;Не было ясности. Все тезисы — из предыдущих лет. Не было конкретики. Хотелось бы услышать конкретные ответы по решению проблемы с мобилизацией. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, он много чего обещал. На сегодняшний день он ссылается на то, что у него нет определенных полномочий&quot;, — сказал один из респондентов.Другому жителю Киева не понравился "тон, с которым он (Зеленский. — Прим. ред.) обращается к военным". По его мнению, пресс-конференция показала, что между президентом и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным действительно есть недопонимание. &quot;Чисто по-человечески мне это все не нравится, эта ситуация... Конкретно — ничего, все раздуто. Очень наболело, нет доверия&quot;, — отметил еще один киевлянин.Владимир Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Она длилась два часа. Отвечая на вопросы журналистов, он пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, даже если его примет парламент. При этом Зеленский поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет. Комментируя информацию о конфликте с Залужным, президент отметил, что у них "рабочие отношения". Зеленский также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мировых держав и теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь — Израилю или Украине. Кроме того, он пожаловался, что его страну не приглашают в НАТО.
https://ria.ru/20231220/peregovory-1916920777.html
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в мире, киев, украина, ближний восток, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Украина, Ближний Восток, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского

Киев 24: жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жители украинской столицы раскритиковали Владимира Зеленского после его пресс-конференции по итогам года, сообщил телеканал "Киев 24" со ссылкой на опрос.
«

"Не было ясности. Все тезисы — из предыдущих лет. Не было конкретики. Хотелось бы услышать конкретные ответы по решению проблемы с мобилизацией. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, он много чего обещал. На сегодняшний день он ссылается на то, что у него нет определенных полномочий", — сказал один из респондентов.

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Другому жителю Киева не понравился "тон, с которым он (Зеленский. — Прим. ред.) обращается к военным". По его мнению, пресс-конференция показала, что между президентом и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным действительно есть недопонимание.
«

"Чисто по-человечески мне это все не нравится, эта ситуация... Конкретно — ничего, все раздуто. Очень наболело, нет доверия", — отметил еще один киевлянин.

Владимир Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Она длилась два часа. Отвечая на вопросы журналистов, он пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, даже если его примет парламент. При этом Зеленский поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет. Комментируя информацию о конфликте с Залужным, президент отметил, что у них "рабочие отношения".
Зеленский также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мировых держав и теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь — Израилю или Украине. Кроме того, он пожаловался, что его страну не приглашают в НАТО.
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