https://ria.ru/20231220/kiev-1916970457.html

Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского

Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского - РИА Новости, 20.12.2023

Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского

Жители украинской столицы раскритиковали Владимира Зеленского после его пресс-конференции по итогам года, сообщил телеканал "Киев 24" со ссылкой на опрос. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:57

2023-12-20T14:57

2023-12-20T15:59

в мире

киев

украина

ближний восток

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жители украинской столицы раскритиковали Владимира Зеленского после его пресс-конференции по итогам года, сообщил телеканал "Киев 24" со ссылкой на опрос."Не было ясности. Все тезисы — из предыдущих лет. Не было конкретики. Хотелось бы услышать конкретные ответы по решению проблемы с мобилизацией. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, он много чего обещал. На сегодняшний день он ссылается на то, что у него нет определенных полномочий", — сказал один из респондентов.Другому жителю Киева не понравился "тон, с которым он (Зеленский. — Прим. ред.) обращается к военным". По его мнению, пресс-конференция показала, что между президентом и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным действительно есть недопонимание. "Чисто по-человечески мне это все не нравится, эта ситуация... Конкретно — ничего, все раздуто. Очень наболело, нет доверия", — отметил еще один киевлянин.Владимир Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Она длилась два часа. Отвечая на вопросы журналистов, он пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, даже если его примет парламент. При этом Зеленский поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет. Комментируя информацию о конфликте с Залужным, президент отметил, что у них "рабочие отношения". Зеленский также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мировых держав и теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь — Израилю или Украине. Кроме того, он пожаловался, что его страну не приглашают в НАТО.

https://ria.ru/20231220/peregovory-1916920777.html

https://ria.ru/20231220/raznoglasiya-1916909431.html

киев

украина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, ближний восток, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато