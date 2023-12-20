Жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского
Киев 24: жители Киева остались недовольны пресс-конференцией Зеленского
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Жители украинской столицы раскритиковали Владимира Зеленского после его пресс-конференции по итогам года, сообщил телеканал "Киев 24" со ссылкой на опрос.
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"Не было ясности. Все тезисы — из предыдущих лет. Не было конкретики. Хотелось бы услышать конкретные ответы по решению проблемы с мобилизацией. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом, он много чего обещал. На сегодняшний день он ссылается на то, что у него нет определенных полномочий", — сказал один из респондентов.
Другому жителю Киева не понравился "тон, с которым он (Зеленский. — Прим. ред.) обращается к военным". По его мнению, пресс-конференция показала, что между президентом и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным действительно есть недопонимание.
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"Чисто по-человечески мне это все не нравится, эта ситуация... Конкретно — ничего, все раздуто. Очень наболело, нет доверия", — отметил еще один киевлянин.
Владимир Зеленский накануне провел пресс-конференцию по итогам года. Она длилась два часа. Отвечая на вопросы журналистов, он пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, даже если его примет парламент. При этом Зеленский поддержал снижение мобилизационного возраста до 25 лет. Комментируя информацию о конфликте с Залужным, президент отметил, что у них "рабочие отношения".
Зеленский также заявил, что конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мировых держав и теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь — Израилю или Украине. Кроме того, он пожаловался, что его страну не приглашают в НАТО.