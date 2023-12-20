https://ria.ru/20231220/kiberataki-1916952331.html

В МВД заявили о росте кибератак на российские компании

В МВД заявили о росте кибератак на российские компании - РИА Новости, 20.12.2023

В МВД заявили о росте кибератак на российские компании

Кибератаки на российские компании и факты дистанционных хищений денег у граждан фиксируются все чаще, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:07

2023-12-20T14:07

2023-12-20T14:07

технологии

россия

украина

владимир колокольцев

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Кибератаки на российские компании и факты дистанционных хищений денег у граждан фиксируются все чаще, сообщается на сайте МВД Медиа. Об этом говорилось на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. "Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что кибератаки на компании, факты дистанционных хищений денежных средств у граждан фиксируются все чаще, при этом криминальные схемы, в том числе по выводу незаконно полученных доходов, постоянно меняются", - говорится в сообщении. В частности, отметил Колокольцев, за последние пять лет количество киберпреступлений возросло в два раза и сейчас составляет треть от всех зарегистрированных преступлений. Больше половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Кроме того, по словам министра, "не изжиты случаи крупных утечек персональных данных, которые используются для формирования так называемых цифровых портретов в противоправных целях. Отмечается рост киберхищений, связанных с применением метода социальной инженерии. Граждане, как правило, пенсионного возраста, сами сообщают сведения о себе аферистам, представляющимся сотрудниками государственных органов или банковского сектора. Самые распространенные способы таких хищений сопряжены с созданием фальшивых сайтов, а также получением доступа к конфиденциальным данным пользователей. "В основном такая вариативность реализации преступных намерений исходит из-за рубежа, включая кол-центры, находящиеся на территории Украины. Кроме того, киевскими спецслужбами используются схемы запугивания жертв несуществующим уголовным преследованием либо долговой финансовой зависимостью. Это заканчивается совершением последними преступлений против общественной безопасности", - приводятся в релизе слова Колокольцева.

https://ria.ru/20231215/ataki-1916050849.html

https://ria.ru/20231215/moshenniki-1916124805.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, владимир колокольцев