https://ria.ru/20231220/khodorkovskiy-1916918537.html

Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского*

Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского* - РИА Новости, 20.12.2023

Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:45

2023-12-20T12:45

2023-12-20T17:09

россия

михаил ходорковский

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, "тогда были определенные заверения, которые остались лишь на бумаге".В 2013 году Ходорковский* был помилован указом Путина."Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба, и действительно, президент, исходя из человеческих, гуманных соображений, принял такое решение. Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того. Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, жалеет ли Путин о том, что помиловал Ходорковского*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20211217/khodorkovskiy-1764304915.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, михаил ходорковский, владимир путин, дмитрий песков