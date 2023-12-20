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Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского* - РИА Новости, 20.12.2023
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12:45 20.12.2023 (обновлено: 17:09 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/khodorkovskiy-1916918537.html
Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского*
Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского* - РИА Новости, 20.12.2023
Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:45
2023-12-20T17:09
россия
михаил ходорковский
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, "тогда были определенные заверения, которые остались лишь на бумаге".В 2013 году Ходорковский* был помилован указом Путина."Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба, и действительно, президент, исходя из человеческих, гуманных соображений, принял такое решение. Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того. Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, жалеет ли Путин о том, что помиловал Ходорковского*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, михаил ходорковский, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Михаил Ходорковский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского*

Песков не думает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского в 2013 году

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкБывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский*
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, "тогда были определенные заверения, которые остались лишь на бумаге".
В 2013 году Ходорковский* был помилован указом Путина.
"Я не думаю. Тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба, и действительно, президент, исходя из человеческих, гуманных соображений, принял такое решение. Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того. Но это достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, жалеет ли Путин о том, что помиловал Ходорковского*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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