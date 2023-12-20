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Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
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15:07 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/katastrofa-1916978335.html
Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине
Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине
Капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента создания альянса, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:07
2023-12-20T15:07
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента создания альянса, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.&quot;Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года&quot;, — говорится в материале.Эксперт также указал, что НАТО, как и сама Украина, сейчас испытывает не самые лучшие времена: страны-участницы не могут набрать необходимое количество людей в свои вооруженные силы, а их военная техника продемонстрировала плохие результаты в ходе конфликта с Россией.Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.
https://ria.ru/20231220/skandal-1916938272.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Политика
Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине

Weapons and Strategy: капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента создания альянса, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
«

"Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года", — говорится в материале.

Скриншот видео, опубликованного на YouTube-канале НАТО
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Эксперт также указал, что НАТО, как и сама Украина, сейчас испытывает не самые лучшие времена: страны-участницы не могут набрать необходимое количество людей в свои вооруженные силы, а их военная техника продемонстрировала плохие результаты в ходе конфликта с Россией.
Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.
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