Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине
Weapons and Strategy: капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента создания альянса, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
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"Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года", — говорится в материале.
Эксперт также указал, что НАТО, как и сама Украина, сейчас испытывает не самые лучшие времена: страны-участницы не могут набрать необходимое количество людей в свои вооруженные силы, а их военная техника продемонстрировала плохие результаты в ходе конфликта с Россией.
Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.