https://ria.ru/20231220/katastrofa-1916978335.html

Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине

Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине - РИА Новости, 20.12.2023

Такого еще не было. В США испугались катастрофы на Украине

Капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента создания альянса, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:07

2023-12-20T15:07

2023-12-20T15:07

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Капитуляция Украины будет первым крупным поражением НАТО с момента создания альянса, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy."Если Украина капитулирует, а именно этого Россия сейчас хочет, НАТО потерпит крупное поражение, первое с момента создания альянса в апреле 1949 года", — говорится в материале.Эксперт также указал, что НАТО, как и сама Украина, сейчас испытывает не самые лучшие времена: страны-участницы не могут набрать необходимое количество людей в свои вооруженные силы, а их военная техника продемонстрировала плохие результаты в ходе конфликта с Россией.Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией.

https://ria.ru/20231220/skandal-1916938272.html

https://ria.ru/20231220/priznanie-1916924314.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, нато, политика