Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента
На президиуме ЦК КПРФ поддержали кандидатуру Харитонова на выборы президента
Николай Харитонов. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержали на президиуме ЦК партии, кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме, официально имя станет известно в субботу на съезде партии, сообщил РИА Новости источник.
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"Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии. Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу", - сказал источник РИА Новости.
Ранее источник отмечал, что в КПРФ обсуждается кандидатура Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы.
От КПРФ ее лидер Геннадий Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году на президентских выборах был близок к победе как никогда. В ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, его оппонент Зюганов - 32,03%. Во втором туре Ельцин, начавший кампанию с катастрофически низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Зюганова.
В 2004 году от КПРФ был выдвинут ныне действующий глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, по итогам выборов он занял второе место, а в 2018 году от КПРФ вместо Зюганова кандидатом стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.