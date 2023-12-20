https://ria.ru/20231220/kandidatura-1917092574.html

Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента

Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента - РИА Новости, 20.12.2023

Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборы президента

Кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержали на президиуме ЦК партии, кандидатура еще будет обсуждаться на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T21:50

2023-12-20T21:50

2023-12-20T21:50

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николай харитонов

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борис ельцин

госдума рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова от КПРФ на президентские выборы поддержали на президиуме ЦК партии, кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме, официально имя станет известно в субботу на съезде партии, сообщил РИА Новости источник. "Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии. Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу", - сказал источник РИА Новости. Ранее источник отмечал, что в КПРФ обсуждается кандидатура Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы. От КПРФ ее лидер Геннадий Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех президентских выборах занимал второе место. В 1996 году на президентских выборах был близок к победе как никогда. В ходе первого тура 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, его оппонент Зюганов - 32,03%. Во втором туре Ельцин, начавший кампанию с катастрофически низкого рейтинга зимой 1996-го, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Зюганова. В 2004 году от КПРФ был выдвинут ныне действующий глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, по итогам выборов он занял второе место, а в 2018 году от КПРФ вместо Зюганова кандидатом стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

https://ria.ru/20231220/duntsova-1917081621.html

россия

дальний восток

арктика

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Наталья Макарова

политика, россия, дальний восток, арктика, николай харитонов, геннадий зюганов, борис ельцин, госдума рф