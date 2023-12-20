Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/kamni-1917037505.html
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней - РИА Новости, 20.12.2023
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней
Две с половиной тысячи драгоценных камней на сумму свыше 161 миллиона рублей изъяли у осужденной за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода для возмещения... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:38
2023-12-20T17:38
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/54/1486805408_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_27d2ff414904b3482de5f4ab71665946.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Две с половиной тысячи драгоценных камней на сумму свыше 161 миллиона рублей изъяли у осужденной за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода для возмещения ущерба государственной казне, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов. Предприимчивая нижегородка, пойманная на хищении бюджетных средств с использованием служебного положения, была признана виновной в служебном подлоге (статья 292 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ) и осуждена на 4 года колонии общего режима, с нее также взыскана компенсация имущественного ущерба на сумму более 131 миллиона рублей. "Судебные приставы произвели арест 2,5 тысячи драгоценных камней должницы... в счет возмещения ущерба, причиненного казне Российской Федерации… В их число вошли бриллианты, изумруды, рубины, опалы, танзаниты, гранаты и другие драгоценности на сумму более 161 миллиона рублей. Некоторые камни, по предварительной оценке специалиста, имели редкие происхождения. К примеру, изумруд "триллион" стоимостью более 5,1 миллиона рублей, опал груша кабошон ценой в 6,7 миллиона рублей или трепич-изумруд, найденный на Кубе, стоимостью 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В сопровождении сотрудников отделения специального назначения регионального управления службы судебных приставов драгоценные камни передали на хранение в банковскую ячейку. После оценки эксперта они будет переданы на торги, а деньги, вырученные от продажи драгоценностей, пойдут на погашение компенсации имущественного ущерба.
https://ria.ru/20221206/moshennichestvo-1836742440.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/54/1486805408_491:0:5291:3600_1920x0_80_0_0_f4f8c562b5805f789e3d529b09016214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней

Драгоценные камни на 161 млн руб изъяли у мошенницы из Нижнего Новгорода

© Fotolia / barbrafordДрагоценные камни
Драгоценные камни - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Fotolia / barbraford
Драгоценные камни. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Две с половиной тысячи драгоценных камней на сумму свыше 161 миллиона рублей изъяли у осужденной за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода для возмещения ущерба государственной казне, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.
Предприимчивая нижегородка, пойманная на хищении бюджетных средств с использованием служебного положения, была признана виновной в служебном подлоге (статья 292 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ) и осуждена на 4 года колонии общего режима, с нее также взыскана компенсация имущественного ущерба на сумму более 131 миллиона рублей.
"Судебные приставы произвели арест 2,5 тысячи драгоценных камней должницы... в счет возмещения ущерба, причиненного казне Российской Федерации… В их число вошли бриллианты, изумруды, рубины, опалы, танзаниты, гранаты и другие драгоценности на сумму более 161 миллиона рублей. Некоторые камни, по предварительной оценке специалиста, имели редкие происхождения. К примеру, изумруд "триллион" стоимостью более 5,1 миллиона рублей, опал груша кабошон ценой в 6,7 миллиона рублей или трепич-изумруд, найденный на Кубе, стоимостью 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В сопровождении сотрудников отделения специального назначения регионального управления службы судебных приставов драгоценные камни передали на хранение в банковскую ячейку. После оценки эксперта они будет переданы на торги, а деньги, вырученные от продажи драгоценностей, пойдут на погашение компенсации имущественного ущерба.
Суд - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей
6 декабря 2022, 18:07
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала