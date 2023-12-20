https://ria.ru/20231220/kamni-1917037505.html
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней - РИА Новости, 20.12.2023
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней
Две с половиной тысячи драгоценных камней на сумму свыше 161 миллиона рублей изъяли у осужденной за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода для возмещения... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:38
2023-12-20T17:38
2023-12-20T17:38
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/54/1486805408_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_27d2ff414904b3482de5f4ab71665946.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Две с половиной тысячи драгоценных камней на сумму свыше 161 миллиона рублей изъяли у осужденной за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода для возмещения ущерба государственной казне, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов. Предприимчивая нижегородка, пойманная на хищении бюджетных средств с использованием служебного положения, была признана виновной в служебном подлоге (статья 292 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ) и осуждена на 4 года колонии общего режима, с нее также взыскана компенсация имущественного ущерба на сумму более 131 миллиона рублей. "Судебные приставы произвели арест 2,5 тысячи драгоценных камней должницы... в счет возмещения ущерба, причиненного казне Российской Федерации… В их число вошли бриллианты, изумруды, рубины, опалы, танзаниты, гранаты и другие драгоценности на сумму более 161 миллиона рублей. Некоторые камни, по предварительной оценке специалиста, имели редкие происхождения. К примеру, изумруд "триллион" стоимостью более 5,1 миллиона рублей, опал груша кабошон ценой в 6,7 миллиона рублей или трепич-изумруд, найденный на Кубе, стоимостью 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В сопровождении сотрудников отделения специального назначения регионального управления службы судебных приставов драгоценные камни передали на хранение в банковскую ячейку. После оценки эксперта они будет переданы на торги, а деньги, вырученные от продажи драгоценностей, пойдут на погашение компенсации имущественного ущерба.
https://ria.ru/20221206/moshennichestvo-1836742440.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/54/1486805408_491:0:5291:3600_1920x0_80_0_0_f4f8c562b5805f789e3d529b09016214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней
Драгоценные камни на 161 млн руб изъяли у мошенницы из Нижнего Новгорода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Две с половиной тысячи драгоценных камней на сумму свыше 161 миллиона рублей изъяли у осужденной за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода для возмещения ущерба государственной казне, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.
Предприимчивая нижегородка, пойманная на хищении бюджетных средств с использованием служебного положения, была признана виновной в служебном подлоге (статья 292 УК РФ
) и мошенничестве (статья 159 УК РФ) и осуждена на 4 года колонии общего режима, с нее также взыскана компенсация имущественного ущерба на сумму более 131 миллиона рублей.
"Судебные приставы произвели арест 2,5 тысячи драгоценных камней должницы... в счет возмещения ущерба, причиненного казне Российской Федерации… В их число вошли бриллианты, изумруды, рубины, опалы, танзаниты, гранаты и другие драгоценности на сумму более 161 миллиона рублей. Некоторые камни, по предварительной оценке специалиста, имели редкие происхождения. К примеру, изумруд "триллион" стоимостью более 5,1 миллиона рублей, опал груша кабошон ценой в 6,7 миллиона рублей или трепич-изумруд, найденный на Кубе, стоимостью 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В сопровождении сотрудников отделения специального назначения регионального управления службы судебных приставов драгоценные камни передали на хранение в банковскую ячейку. После оценки эксперта они будет переданы на торги, а деньги, вырученные от продажи драгоценностей, пойдут на погашение компенсации имущественного ущерба.
В Минводах турагента обвинили в мошенничестве на два миллиона рублей