https://ria.ru/20231220/kamni-1917037505.html

В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней

В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней - РИА Новости, 20.12.2023

В Нижнем Новгороде у мошенницы изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней

Две с половиной тысячи драгоценных камней на сумму свыше 161 миллиона рублей изъяли у осужденной за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода для возмещения... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T17:38

2023-12-20T17:38

2023-12-20T17:38

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Две с половиной тысячи драгоценных камней на сумму свыше 161 миллиона рублей изъяли у осужденной за мошенничество жительницы Нижнего Новгорода для возмещения ущерба государственной казне, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов. Предприимчивая нижегородка, пойманная на хищении бюджетных средств с использованием служебного положения, была признана виновной в служебном подлоге (статья 292 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ) и осуждена на 4 года колонии общего режима, с нее также взыскана компенсация имущественного ущерба на сумму более 131 миллиона рублей. "Судебные приставы произвели арест 2,5 тысячи драгоценных камней должницы... в счет возмещения ущерба, причиненного казне Российской Федерации… В их число вошли бриллианты, изумруды, рубины, опалы, танзаниты, гранаты и другие драгоценности на сумму более 161 миллиона рублей. Некоторые камни, по предварительной оценке специалиста, имели редкие происхождения. К примеру, изумруд "триллион" стоимостью более 5,1 миллиона рублей, опал груша кабошон ценой в 6,7 миллиона рублей или трепич-изумруд, найденный на Кубе, стоимостью 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В сопровождении сотрудников отделения специального назначения регионального управления службы судебных приставов драгоценные камни передали на хранение в банковскую ячейку. После оценки эксперта они будет переданы на торги, а деньги, вырученные от продажи драгоценностей, пойдут на погашение компенсации имущественного ущерба.

https://ria.ru/20221206/moshennichestvo-1836742440.html

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происшествия, нижний новгород, россия