https://ria.ru/20231220/itogi-1917080417.html

Маковский подвел итоги года работы "Россети Центр"

Маковский подвел итоги года работы "Россети Центр" - РИА Новости, 20.12.2023

Маковский подвел итоги года работы "Россети Центр"

Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский в ходе пресс-конференции подвел итоги деятельности Обществ за 2023 год и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T20:14

2023-12-20T20:14

2023-12-20T20:14

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россия

снг

россети

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский в ходе пресс-конференции подвел итоги деятельности Обществ за 2023 год и обозначил планы на предстоящий период. Это уже шестая встреча Маковского с представителями региональных и федеральных СМИ. Ежегодная пресс-конференция проводится с 2018 года. В ходе мероприятия он рассказал, как для компании прошел 2023 год, с какими вызовами пришлось столкнуться, чего удалось достичь, а также о планах на будущее. Было отмечено, что в зоне оперативной ответственности организации находятся 20 регионов РФ – это одна из крупнейших компаний на территории России и стран СНГ. "В нашей группе трудится 55 тысяч человек, и мы обслуживаем на сегодняшний день более 5 миллионов условных единиц электросетевого хозяйства. Это значительный рост с 2018 года - более 30%. Мы ожидаем выручку по итогам года на уровне 248 миллиардов рублей. Наша доля в региональной НВВ (необходимой валовой выручке – ред.) составляет по итогам 2023 года более 84%. Мы сегодня являемся системообразующим предприятием, которое обслуживает критическую инфраструктуру и обеспечивает надежное энергоснабжение", - сказал журналистам Маковский. Он добавил, что несмотря на все внешние вызовы в текущем году, компания сохранила положительную динамику своих основных производственных показателей. Любое технологическое нарушение устраняется по времени менее двух часов. Также организация активно работает над снижением технологических и коммерческих потерь и продолжает наращивать производительность труда. Потому что эффективность компании в том числе меряется и этим показателем, а он влияет и на реальный доход сотрудников. В ходе мероприятия также обсудили работу компании на приграничных территориях страны. Маковский отметил, что компания уже 22 месяца осуществляет свою производственную деятельность на территориях с высоким уровнем опасности. Кроме того, на пресс-конференции обсудили цифровое развитие компании, внедрение отечественных разработок, объем потребления электроэнергии. Маковский уточнил, что помимо оптимизации издержек в компании поступательно подходят к увеличению доходных статей бизнес-плана. Так, выручка по нетарифной деятельности к концу года достигнет рекордных показателей, а рост за период 2018-2023 года составит 282%, то есть более, чем в три раза. Результатом такого подхода является фиксация роста производительности труда. Отвечая на вопросы журналистов, генеральный директор рассказал о ряде стратегических целей, от достижения которых зависит развитие Обществ и выполнение плановых показателей на этот год. Он акцентировал внимание на внедрении отечественных разработок и цифровых технологий, а также подвел итоги работы за последние пять лет. Вместе со СМИ свои вопросы главе энергокомпании задали и потребители. В преддверии мероприятия была открыта горячая линия, куда поступило около 1,3 тысячи обращений граждан. "Хочу сказать с абсолютной уверенностью, что из года в год наша команда демонстрирует слаженную работу и успешно достигает всех поставленных стратегических целей. Наряду с этим, энергетики всегда на передовой при решении амбициозных и масштабных производственных и государственных задач. Мы ежедневно отвечаем на вызовы самой суровой современности, продолжая работать и развиваться для улучшения качества жизни граждан, предлагая беспрерывное, доступное и надежное электроснабжение. Всего этого удается достигать благодаря сбалансированной системной работе, постоянному стремлению к совершенствованию и повышению уровня эффективности в нашей деятельности", - сказал в завершении пресс-конференции Маковский. ПАО "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" ведет работу на территории 20 регионов нашей страны, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям.

https://ria.ru/20231212/rosseti-1915212444.html

https://ria.ru/20231208/rosseti-1914540252.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, снг, россети