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В МИД рассказали, чем Москва и Минск ответят на агрессию Запада - РИА Новости, 20.12.2023
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01:31 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/integratsiya-1916841541.html
В МИД рассказали, чем Москва и Минск ответят на агрессию Запада
В МИД рассказали, чем Москва и Минск ответят на агрессию Запада - РИА Новости, 20.12.2023
В МИД рассказали, чем Москва и Минск ответят на агрессию Запада
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивной политике стран НАТО могут быть противопоставлены интеграция Белоруссии и России, их... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:31
2023-12-20T01:31
россия
москва
минск
мария захарова
нато
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивной политике стран НАТО могут быть противопоставлены интеграция Белоруссии и России, их внутреннее развитие, Москва и Минск уже успешно справляются с этой задачей. "Можно и нужно делать. И это делается", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о возможных мерах совместного противодействия Москвы и Минска усилению агрессивной риторики и военной активности соседних стран западных стран. По ее словам, идет укрепление Белоруссии и России как суверенных и независимых стран, укрепление интеграционных процессов в рамках Союзного государства. "Это - первоочередная задача, с которой, мне кажется, мы неплохо справляемся", - отметила Захарова. При этом она обратила внимание на негативные процессы внутри блока НАТО, такие как "неслаженность в действиях тех, кто как бы называется союзниками, отсутствие солидарности, - (есть) только административно-командное управление, - непонимание того, в каком они состоянии находятся, учитывая экономический кризис... колоссальная внутренняя конфликтная ситуация в каждой из стран блока". "Внутренне напряжение внутри НАТО, тут включаем и Евросоюз, который стал экономическим придатком этого агрессивного менталитета, будет нарастать. Сделать что-то, что, как волшебная палочка, нас телепортирует от того, чтобы граничить с этим пространством, просто невозможно. Но есть действенная вещь, к которой нужно прибегать, - внутреннее развитие, укрепление себя изнутри", - сказала Захарова. По ее словам, очевидно, что необходимо "выстраивание собственных экономик, собственного гуманитарного пространства, финансовых систем с пониманием того, что западное сообщество само себя окутало колючей проволокой и внутри себя взрастило агрессивный менталитет". Захарова обратила внимание, что Запад исповедует агрессивную логику не только, например, в отношении России, Белоруссии, Венесуэлы, Китая. "Это – системная проблема. Они (Запад - ред.) будут испытывать такую же ненависть, агрессию в любом случае, когда речь будет идти о конкуренции, (даже) не об угрозе… Им никто не угрожал. Они ненавидят все, что создает им конкуренцию, и все, что им не присягает, не подчиняется, что не ломается, когда они давят и пытаются прогнуть под себя", - заявила она. "Только развитие - внутреннее, интеграционное - и стабильные дружеские, партнерские отношения с теми странами, которые разделяют с нами логику непринятия давления, диктата, империализма, колониализма. А таких стран - большинство", - подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос об ответе на агрессивную политику Запада.
https://ria.ru/20231218/komissiya-1916556335.html
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россия, москва, минск, мария захарова, нато
Россия, Москва, Минск, Мария Захарова, НАТО
В МИД рассказали, чем Москва и Минск ответят на агрессию Запада

Захарова: Москва и Минск могут ответить на агрессию Запада развитием интеграции

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивной политике стран НАТО могут быть противопоставлены интеграция Белоруссии и России, их внутреннее развитие, Москва и Минск уже успешно справляются с этой задачей.
«
"Можно и нужно делать. И это делается", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о возможных мерах совместного противодействия Москвы и Минска усилению агрессивной риторики и военной активности соседних стран западных стран.
По ее словам, идет укрепление Белоруссии и России как суверенных и независимых стран, укрепление интеграционных процессов в рамках Союзного государства. "Это - первоочередная задача, с которой, мне кажется, мы неплохо справляемся", - отметила Захарова.
При этом она обратила внимание на негативные процессы внутри блока НАТО, такие как "неслаженность в действиях тех, кто как бы называется союзниками, отсутствие солидарности, - (есть) только административно-командное управление, - непонимание того, в каком они состоянии находятся, учитывая экономический кризис... колоссальная внутренняя конфликтная ситуация в каждой из стран блока".
"Внутренне напряжение внутри НАТО, тут включаем и Евросоюз, который стал экономическим придатком этого агрессивного менталитета, будет нарастать. Сделать что-то, что, как волшебная палочка, нас телепортирует от того, чтобы граничить с этим пространством, просто невозможно. Но есть действенная вещь, к которой нужно прибегать, - внутреннее развитие, укрепление себя изнутри", - сказала Захарова.
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По ее словам, очевидно, что необходимо "выстраивание собственных экономик, собственного гуманитарного пространства, финансовых систем с пониманием того, что западное сообщество само себя окутало колючей проволокой и внутри себя взрастило агрессивный менталитет".
Захарова обратила внимание, что Запад исповедует агрессивную логику не только, например, в отношении России, Белоруссии, Венесуэлы, Китая. "Это – системная проблема. Они (Запад - ред.) будут испытывать такую же ненависть, агрессию в любом случае, когда речь будет идти о конкуренции, (даже) не об угрозе… Им никто не угрожал. Они ненавидят все, что создает им конкуренцию, и все, что им не присягает, не подчиняется, что не ломается, когда они давят и пытаются прогнуть под себя", - заявила она.
"Только развитие - внутреннее, интеграционное - и стабильные дружеские, партнерские отношения с теми странами, которые разделяют с нами логику непринятия давления, диктата, империализма, колониализма. А таких стран - большинство", - подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос об ответе на агрессивную политику Запада.
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