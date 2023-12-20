https://ria.ru/20231220/inflyatsiya-1917071875.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 20.12.2023

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в РФ с 12 по 18 декабря замедлилась до 0,18% с 0,2% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 7,12%, свидетельствуют... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:13

2023-12-20T19:13

2023-12-20T19:20

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 12 по 18 декабря замедлилась до 0,18% с 0,2% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 7,12%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 12 по 18 декабря 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,18%, с начала декабря - 100,45%, с начала года - 107,12%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, за отчетную неделю рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,1%. В том числе огурцы подорожали на 8,2%, белокочанная капуста - на 1,6%, помидоры - на 1,4%, репчатый лук - на 1,3%, морковь - на 1,2%, яблоки - на 0,9%, картофель - на 0,8%, свекла - на 0,7%, бананы - на 0,3%. Сильнее всего с 12 по 18 декабря вновь подорожали яйца - на 4,6%. Выросли цены и на другие продукты, но существенно меньше. В частности, мясные консервы для детского питания подорожали на 0,6%; сосиски, сардельки - на 0,5%; колбасы, мороженая рыба, сливочное масло, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,4%; говядина, баранина и рис – на 0,3%; молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыры, ржаной хлеб, вермишель, печенье, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной – на 0,2%; свинина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, макаронные изделия – на 0,1%. Снизились цены на курятину – на 0,6%, сахар – на 0,5%, пшено и гречку – на 0,3%, пшеничную муку – на 0,2%, овощные консервы для детского питания и маргарин – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожала туалетная бумага – на 0,6%, а также детские подгузники – на 0,5%, и стиральные порошки – на 0,4%. Кроме того, выросла цена на спички, зубные щетки и туалетное мыло – на 0,3%; на сухие корма для домашних животных – на 0,2%; на женские прокладки, зубные пасты и хозяйственное мыло – на 0,1%. Телевизоры в отчетный период подорожали на 0,5%, при этом цены на смартфоны снизились на 0,2%, а на электропылесосы – на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля с 12 по 18 декабря выросла на 0,01%, цена иностранного за неделю не изменилась. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%. Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали: корвалол – на 1,2%, "Ренгалин" – на 1%, мазь "Левомеколь" – на 0,9%, валидол и противовирусный препарат "Эргоферон" – на 0,8%, поливитамины – на 0,6%, аллохол – на 0,5%, анальгин и комбинированные анальгетики – на 0,2%, противовоспалительное средство "Нимесулид" – на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1,3%.

https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html

https://ria.ru/20231215/vvp-1916011005.html

https://ria.ru/20231207/ekonomika-1914444862.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)