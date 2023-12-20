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В Рязани у девяти посетителей ресторана выявили острую кишечную инфекцию - РИА Новости, 20.12.2023
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14:31 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/infektsiya-1916959175.html
В Рязани у девяти посетителей ресторана выявили острую кишечную инфекцию
В Рязани у девяти посетителей ресторана выявили острую кишечную инфекцию - РИА Новости, 20.12.2023
В Рязани у девяти посетителей ресторана выявили острую кишечную инфекцию
У девяти посетителей одного из ресторанов Рязани выявлена острая кишечная инфекция, у семерых из них обнаружен сальмонеллез, сообщило в среду региональное... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:31
2023-12-20T14:31
происшествия
рязань
рязанская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. У девяти посетителей одного из ресторанов Рязани выявлена острая кишечная инфекция, у семерых из них обнаружен сальмонеллез, сообщило в среду региональное управление Роспотребнадзора. "Специалистами управления Роспотребнадзора по Рязанской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у посетителей одного из ресторанов Рязани. В ходе расследования у 9 человек выявлена связь заболевания с посещением ресторана", - говорится в сообщении. Отмечается, что восемь человек были госпитализированы, сейчас их состояние удовлетворительное. "У семи заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза", - уточняет управление. При обследовании объекта общественного питания специалисты выявили нарушения сроков хранения продукции, порядка прохождения персоналом медицинских осмотров и гигиенического обучения. Для их устранения "юридическим лицом принято решение о приостановлении деятельности с 15 декабря".
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происшествия, рязань, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Рязани у девяти посетителей ресторана выявили острую кишечную инфекцию

В Рязани у 9 посетителей ресторана выявили кишечную инфекцию, у 7 —сальмонеллез

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСанитарно-карантинный контроль
Санитарно-карантинный контроль - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Санитарно-карантинный контроль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. У девяти посетителей одного из ресторанов Рязани выявлена острая кишечная инфекция, у семерых из них обнаружен сальмонеллез, сообщило в среду региональное управление Роспотребнадзора.
«
"Специалистами управления Роспотребнадзора по Рязанской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у посетителей одного из ресторанов Рязани. В ходе расследования у 9 человек выявлена связь заболевания с посещением ресторана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восемь человек были госпитализированы, сейчас их состояние удовлетворительное. "У семи заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза", - уточняет управление.
При обследовании объекта общественного питания специалисты выявили нарушения сроков хранения продукции, порядка прохождения персоналом медицинских осмотров и гигиенического обучения. Для их устранения "юридическим лицом принято решение о приостановлении деятельности с 15 декабря".
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Источник: в Волгодонске 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией
8 декабря, 18:57
 
ПроисшествияРязаньРязанская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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