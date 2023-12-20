https://ria.ru/20231220/ieromonakh-1916889025.html

Иеромонах-реаниматолог c фронта: причащаю, исповедую, оказываю медпомощь

Иеромонах-реаниматолог c фронта: причащаю, исповедую, оказываю медпомощь - РИА Новости, 20.12.2023

Иеромонах-реаниматолог c фронта: причащаю, исповедую, оказываю медпомощь

Священнослужители Русской православной церкви духовно окормляют военнослужащих в зоне специальной военной операции с начала боевых действий на передовой и в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:00

2023-12-20T11:00

2023-12-20T11:57

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Священнослужители Русской православной церкви духовно окормляют военнослужащих в зоне специальной военной операции с начала боевых действий на передовой и в тылу. О том, как война меняет отношение к Богу, о служении на передовой и статусе клириков, в интервью РИА Новости рассказал иеромонах-реаниматолог Константин из Введенского монастыря Оптина пустынь. Беседовала Анна Горбашова.— Как вы, иеромонах Оптиной пустыни, попали в зону СВО?— Промыслом Божиим я познакомился с замечательным человеком — комбригом, он предложил присоединиться к добровольческому отряду в качестве священника и медика, я увидел в этом волю Божию, а наместник нашего монастыря епископ Иосиф благословил меня. Написали прошение в Москву в синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами. Там дали добро. 1 декабря прошлого года я начал проходить подготовку на полигоне в Тамбове, а 25 декабря уже вместе с отрядом заходил в зону СВО. Отряд начал потихонечку свои задачи выполнять, а я с ребятами нахожусь там, где они. Если на передовой, приезжаю на передовую — причащаю, исповедую. Здесь одновременно я и как медик оказываю помощь, участвую в эвакуации раненых, отвожу их в больницу. У меня есть высшее медицинское (образование) — анестезиология, реанимация, до монашества я работал врачом. Но первая моя задача, тем не менее, священнослужение.— Правовой статус военных священников до сих пор надлежащим образом не урегулирован, Церковь разработала концепцию поправок в законодательство, которую поддержал президент России. В частности, поправки касаются льгот и выплат. Вы согласны, что военные священники должны быть приравнены к контрактникам?— Только так и должно быть, без вариантов. Обычно тем, кто сюда едет от синодального отдела, какие-то материальные средства выделяются, пусть небольшие, но выделяются. Я этим не пользуюсь, поскольку состою на контракте как медик.— Как война меняет у людей отношение к Богу?— Самое главное, наверное, что есть много людей, которые прохладно относились к церковной жизни, а здесь, на войне, перед лицом смерти, они серьезно свое отношение к Богу пересматривают. Тут уже осознанный подход. Много случаев, когда наши воины впервые в жизни приходили на исповедь и причастие, многие решают здесь покреститься, лично я человек 40 крестил.— Примерно скольких бойцов вам приходится окормлять?— Точно сложно сказать. Я приезжаю на передовую, обхожу огневые позиции, там, где артиллеристы, танкисты, минометчики, всех объезжаю потихонечку. Сегодня одних посетил, завтра других. Где наши бойцы располагаются, я везде, где возможно, прихожу, общаюсь с ними как священник. В среднем, мне за неделю удается 20-30 человек исповедать и причастить. Иногда получается молебен провести, литию заупокойную послужить. Одно дело, если бы все могли бы просто прийти на службу, и другое дело, когда сидят, допустим, два человека где-то очень далеко на позиции, а я к ним еду и на это уходит целый день. Там, где бойцы отдыхают на месте постоянной дислокации, мы утренние и вечерние молитвы проводим. Здесь уже и без меня приходят ребята на молитвы.— Вам не страшно без оружия на передовую ездить?— Не страшно, автомат не защитит от миномета.— Какое настроение у наших бойцов?— Отряд у нас добровольческий. Те, кто идут в добровольческие отряды, этим уже обозначают свою патриотическую позицию.— К чему вам сложнее всего было привыкнуть в таких непростых условиях для служения?— Не сказал бы, что какие-то вообще проблемы есть, просто здесь есть свои особенности. Таинства, молебны приходится проводить в условиях повышенной опасности, ведется постоянная вражеская разведка, поэтому все приходится делать очень быстро, аккуратно, не привлекая внимание.— Сейчас идет Рождественский пост. Можно ли на фронте каким-то образом соблюдать пост, дело же не только в питании?— В пост нужно обратить внимание на свою внутреннюю жизнь, на отношения с ближними. Самое главное, чтобы при отсутствии возможности соблюдать пост по всем правилам, включая кулинарную составляющую, быть внимательным к себе, воздерживаться от греха.— Отмечать Рождество в отряде будете?— Как Бог даст, но в прошлом году мы отмечали и Рождество, и Пасху. Собирались в молитвенной комнате, службу вечернюю послужили, все исповедались, все причастились, подготовились духовно к празднику.— Вы собираетесь быть в зоне СВО до нашей победы?— Хотелось бы. Я уже здесь привык и ко мне привыкли.

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https://ria.ru/20230917/fond-1896853324.html

https://ria.ru/20231128/rozhdestvenskiy-1912217223.html

https://ria.ru/20230507/patriarkh-1870254123.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, россия, интервью