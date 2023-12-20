https://ria.ru/20231220/gumpauzy-1917079961.html
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе - РИА Новости, 20.12.2023
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе
США и Израиль приветствовали бы возобновление гуманитарных пауз в секторе Газа с освобождением заложников, но остаются вопросы к готовности правящего в анклаве... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:12
2023-12-20T20:12
2023-12-20T20:13
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США и Израиль приветствовали бы возобновление гуманитарных пауз в секторе Газа с освобождением заложников, но остаются вопросы к готовности правящего в анклаве движения ХАМАС выполнять подобные договоренности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он поставил в заслугу США первую гуманитарную паузу, которая продлилась неделю и позволила освободить из палестинского плена 110 человек, и дал понять, что работа над возобновлением идет "каждый день". "Мы бы это приветствовали, и я знаю, что Израиль бы это приветствовал. Так что посмотрим, что они (ХАМАС) выберут", - сказал Блинкен на пресс-конференции. "Мы очень активно вовлечены в работу над тем, чтобы выяснить, можно ли возобновить паузу и освобождение заложников из Газы. Мы работаем над этим каждый божий день", - добавил он. В срыве первой паузы Блинкен обвинил ХАМАС. "Вопрос сейчас в том, готовы ли они возобновить эти усилия", - указал госсекретарь.
https://ria.ru/20231220/palestina-1917023002.html
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе
Блинкен: США и Израиль приветствовали бы возобновление гуманитарных пауз в Газе