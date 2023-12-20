Рейтинг@Mail.ru
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 20.12.2023 (обновлено: 20:13 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/gumpauzy-1917079961.html
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе - РИА Новости, 20.12.2023
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе
США и Израиль приветствовали бы возобновление гуманитарных пауз в секторе Газа с освобождением заложников, но остаются вопросы к готовности правящего в анклаве... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T20:12
2023-12-20T20:13
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США и Израиль приветствовали бы возобновление гуманитарных пауз в секторе Газа с освобождением заложников, но остаются вопросы к готовности правящего в анклаве движения ХАМАС выполнять подобные договоренности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он поставил в заслугу США первую гуманитарную паузу, которая продлилась неделю и позволила освободить из палестинского плена 110 человек, и дал понять, что работа над возобновлением идет "каждый день". "Мы бы это приветствовали, и я знаю, что Израиль бы это приветствовал. Так что посмотрим, что они (ХАМАС) выберут", - сказал Блинкен на пресс-конференции. "Мы очень активно вовлечены в работу над тем, чтобы выяснить, можно ли возобновить паузу и освобождение заложников из Газы. Мы работаем над этим каждый божий день", - добавил он. В срыве первой паузы Блинкен обвинил ХАМАС. "Вопрос сейчас в том, готовы ли они возобновить эти усилия", - указал госсекретарь.
https://ria.ru/20231220/palestina-1917023002.html
https://ria.ru/20231220/put-1916957090.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edfa75e996d90d8daef5c5f0268ed624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен рассказал, как США и Израиль относятся к новым гумпаузам в Газе

Блинкен: США и Израиль приветствовали бы возобновление гуманитарных пауз в Газе

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США и Израиль приветствовали бы возобновление гуманитарных пауз в секторе Газа с освобождением заложников, но остаются вопросы к готовности правящего в анклаве движения ХАМАС выполнять подобные договоренности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он поставил в заслугу США первую гуманитарную паузу, которая продлилась неделю и позволила освободить из палестинского плена 110 человек, и дал понять, что работа над возобновлением идет "каждый день".
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа, 20 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе
Вчера, 17:14
«
"Мы бы это приветствовали, и я знаю, что Израиль бы это приветствовал. Так что посмотрим, что они (ХАМАС) выберут", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
«
"Мы очень активно вовлечены в работу над тем, чтобы выяснить, можно ли возобновить паузу и освобождение заложников из Газы. Мы работаем над этим каждый божий день", - добавил он.
В срыве первой паузы Блинкен обвинил ХАМАС. "Вопрос сейчас в том, готовы ли они возобновить эти усилия", - указал госсекретарь.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Кэмерон призвал найти новый путь решения конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 14:25
 
В миреИзраильСШАЭнтони БлинкенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала