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Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья - РИА Новости, 20.12.2023
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14:01 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/gruz-1916950530.html
Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья
Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья - РИА Новости, 20.12.2023
Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья
Гуманитарный груз для участников спецоперации отправили из Левокумского округа Ставропольского края в зону боевых действий, в числе поставок продукты питания и... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:01
2023-12-20T14:01
надежные люди
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ПЯТИГОРСК, 20 дек – РИА Новости. Гуманитарный груз для участников спецоперации отправили из Левокумского округа Ставропольского края в зону боевых действий, в числе поставок продукты питания и медикаменты, сообщает глава округа Андрей Иванов в телеграм-канале. "Гуманитарный конвой отправился сегодня в зону СВО поддержать военнослужащих и передать тепло родной земли. Посылки будут доставлены землякам и ребятам. В составе груза крупы, консервы и различные продукты питания, домашняя выпечка, лекарства и другое", – написал Иванов.Глава округа отметил, что груз собрали неравнодушные граждане Левокумья, среди них есть и школьники младших классов.
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ставропольский край
Надежные люди, Ставропольский край
Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья

Из Левокумского округа Ставрополья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне СВО

© Фото : пресс-лужба главы Левокумского муниципального округаГуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края
Гуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-лужба главы Левокумского муниципального округа
Гуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края
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ПЯТИГОРСК, 20 дек – РИА Новости. Гуманитарный груз для участников спецоперации отправили из Левокумского округа Ставропольского края в зону боевых действий, в числе поставок продукты питания и медикаменты, сообщает глава округа Андрей Иванов в телеграм-канале.
© Фото : пресс-лужба главы Левокумского муниципального округаГуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края
Гуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-лужба главы Левокумского муниципального округа
Гуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края
"Гуманитарный конвой отправился сегодня в зону СВО поддержать военнослужащих и передать тепло родной земли. Посылки будут доставлены землякам и ребятам. В составе груза крупы, консервы и различные продукты питания, домашняя выпечка, лекарства и другое", – написал Иванов.
Глава округа отметил, что груз собрали неравнодушные граждане Левокумья, среди них есть и школьники младших классов.
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