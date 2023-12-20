Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья
Из Левокумского округа Ставрополья отправили гуманитарный груз бойцам в зоне СВО
© Фото : пресс-лужба главы Левокумского муниципального округаГуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края
Гуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края
ПЯТИГОРСК, 20 дек – РИА Новости. Гуманитарный груз для участников спецоперации отправили из Левокумского округа Ставропольского края в зону боевых действий, в числе поставок продукты питания и медикаменты, сообщает глава округа Андрей Иванов в телеграм-канале.
© Фото : пресс-лужба главы Левокумского муниципального округаГуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края
Гуманитарный груз для участников спецоперации из Левокумского округа Ставропольского края
"Гуманитарный конвой отправился сегодня в зону СВО поддержать военнослужащих и передать тепло родной земли. Посылки будут доставлены землякам и ребятам. В составе груза крупы, консервы и различные продукты питания, домашняя выпечка, лекарства и другое", – написал Иванов.
Глава округа отметил, что груз собрали неравнодушные граждане Левокумья, среди них есть и школьники младших классов.