https://ria.ru/20231220/gruz-1916950530.html

Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья

Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья - РИА Новости, 20.12.2023

Бойцам СВО отправили гуманитарный груз из Ставрополья

Гуманитарный груз для участников спецоперации отправили из Левокумского округа Ставропольского края в зону боевых действий, в числе поставок продукты питания и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:01

2023-12-20T14:01

2023-12-20T14:01

надежные люди

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 20 дек – РИА Новости. Гуманитарный груз для участников спецоперации отправили из Левокумского округа Ставропольского края в зону боевых действий, в числе поставок продукты питания и медикаменты, сообщает глава округа Андрей Иванов в телеграм-канале. "Гуманитарный конвой отправился сегодня в зону СВО поддержать военнослужащих и передать тепло родной земли. Посылки будут доставлены землякам и ребятам. В составе груза крупы, консервы и различные продукты питания, домашняя выпечка, лекарства и другое", – написал Иванов.Глава округа отметил, что груз собрали неравнодушные граждане Левокумья, среди них есть и школьники младших классов.

https://ria.ru/20231220/cheburashki-1916937539.html

ставропольский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ставропольский край