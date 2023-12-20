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Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах - РИА Новости, 20.12.2023
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12:57 20.12.2023 (обновлено: 15:55 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/golosovanie-1916922787.html
Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах
Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах - РИА Новости, 20.12.2023
Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года пройдет в 29 регионах, соответствующее постановление приняли члены Центральной... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:57
2023-12-20T15:55
политика
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элла памфилова
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года пройдет в 29 регионах, соответствующее постановление приняли члены Центральной избирательной комиссии.ДЭГ будут использовать:Кроме того, дистанционно смогут проголосовать избиратели в Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Севастополе и Ненецком автономном округе.В ЦИК уточнили, в 28 регионах электронное голосование будет проходить на федеральной платформе, тогда как в Москве используют свою информационную систему.В среду глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что потенциально в ДЭГ могут принять участие около 38 миллионов избирателей.В единый день голосования в 2023-м дистанционное электронное голосование проходило в 24 регионах, в 18 из них впервые.
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политика, цик рф, россия, москва, московская область (подмосковье), алтайский край, элла памфилова, дистанционное электронное голосование
Политика, ЦИК РФ, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Алтайский край, Элла Памфилова, Дистанционное электронное голосование
Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах

ЦИК: дистанционное голосование на выборах в 2024 году пройдет в 29 регионах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВо время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ЦИК
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ЦИК - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года пройдет в 29 регионах, соответствующее постановление приняли члены Центральной избирательной комиссии.
ДЭГ будут использовать:
  • Москва и Московская область;
  • Республика Карелия;
  • Республика Крым;
  • Чувашская Республика;
  • Алтайский край;
  • Камчатский край;
  • Пермский край;
  • Архангельская область;
  • Белгородская область;
  • Владимирская область;
  • Вологодская область;
  • Воронежская область;
  • Калининградская область;
  • Калужская область;
  • Курская область;
  • Липецкая область;
  • Мурманская область.
Кроме того, дистанционно смогут проголосовать избиратели в Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Севастополе и Ненецком автономном округе.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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В ЦИК уточнили, в 28 регионах электронное голосование будет проходить на федеральной платформе, тогда как в Москве используют свою информационную систему.
В среду глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что потенциально в ДЭГ могут принять участие около 38 миллионов избирателей.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

В единый день голосования в 2023-м дистанционное электронное голосование проходило в 24 регионах, в 18 из них впервые.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России
14:42
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РоссииПосмотреть
 
ПолитикаЦИК РФРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Алтайский крайЭлла ПамфиловаДистанционное электронное голосование
 
 
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