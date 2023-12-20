https://ria.ru/20231220/golosovanie-1916922787.html

Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах

Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах - РИА Новости, 20.12.2023

Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года пройдет в 29 регионах, соответствующее постановление приняли члены Центральной... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:57

2023-12-20T12:57

2023-12-20T15:55

политика

цик рф

россия

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алтайский край

элла памфилова

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года пройдет в 29 регионах, соответствующее постановление приняли члены Центральной избирательной комиссии.ДЭГ будут использовать:Кроме того, дистанционно смогут проголосовать избиратели в Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Севастополе и Ненецком автономном округе.В ЦИК уточнили, в 28 регионах электронное голосование будет проходить на федеральной платформе, тогда как в Москве используют свою информационную систему.В среду глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что потенциально в ДЭГ могут принять участие около 38 миллионов избирателей.В единый день голосования в 2023-м дистанционное электронное голосование проходило в 24 регионах, в 18 из них впервые.

https://ria.ru/20231220/deg-1916916032.html

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Варвара Скокшина

политика, цик рф, россия, москва, московская область (подмосковье), алтайский край, элла памфилова, дистанционное электронное голосование