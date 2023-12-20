Дистанционное голосование на выборах президента пройдет в 29 регионах
ЦИК: дистанционное голосование на выборах в 2024 году пройдет в 29 регионах
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВо время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ЦИК
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ЦИК. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года пройдет в 29 регионах, соответствующее постановление приняли члены Центральной избирательной комиссии.
ДЭГ будут использовать:
- Москва и Московская область;
- Республика Карелия;
- Республика Крым;
- Чувашская Республика;
- Алтайский край;
- Камчатский край;
- Пермский край;
- Архангельская область;
- Белгородская область;
- Владимирская область;
- Вологодская область;
- Воронежская область;
- Калининградская область;
- Калужская область;
- Курская область;
- Липецкая область;
- Мурманская область.
Кроме того, дистанционно смогут проголосовать избиратели в Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Севастополе и Ненецком автономном округе.
В ЦИК уточнили, в 28 регионах электронное голосование будет проходить на федеральной платформе, тогда как в Москве используют свою информационную систему.
В среду глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что потенциально в ДЭГ могут принять участие около 38 миллионов избирателей.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
В единый день голосования в 2023-м дистанционное электронное голосование проходило в 24 регионах, в 18 из них впервые.