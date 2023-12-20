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В Москве появятся цифровые участки для голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 20.12.2023
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11:37 20.12.2023 (обновлено: 12:15 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/golosovanie-1916896818.html
В Москве появятся цифровые участки для голосования, заявила Памфилова
В Москве появятся цифровые участки для голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 20.12.2023
В Москве появятся цифровые участки для голосования, заявила Памфилова
Иногородние избиратели смогут проголосовать в Москве на выборах президента страны через терминалы электронного голосования, нужно подать заявку за три дня до... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:37
2023-12-20T12:15
москва
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Иногородние избиратели смогут проголосовать в Москве на выборах президента страны через терминалы электронного голосования, нужно подать заявку за три дня до первого дня голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года."Также в Москве на избирательных участках, оборудованных терминалами электронного голосования, смогут электронным образом, без бумажного бюллетеня, проголосовать иногородние избиратели, не зарегистрированные в Москве", - сказала Памфилова на заседании.По словам главы ЦИК, желающим проголосовать таким образом необходимо подать заявление за три дня до первого дня голосования с использованием механизма "Мобильный избиратель"."При этом с помощью терминалов электронного голосования они смогут проголосовать на любом участке в Москве, а бумажным бюллетенем - только на том участке, который был указан в заявлении по "Мобильному избирателю", - пояснила Памфилова.
https://ria.ru/20231220/deg-1916901185.html
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москва, элла памфилова, россия
Москва, Элла Памфилова, Россия
В Москве появятся цифровые участки для голосования, заявила Памфилова

Памфилова: иногородние смогут проголосовать в Москве через терминалы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Иногородние избиратели смогут проголосовать в Москве на выборах президента страны через терминалы электронного голосования, нужно подать заявку за три дня до первого дня голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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"Также в Москве на избирательных участках, оборудованных терминалами электронного голосования, смогут электронным образом, без бумажного бюллетеня, проголосовать иногородние избиратели, не зарегистрированные в Москве", - сказала Памфилова на заседании.
По словам главы ЦИК, желающим проголосовать таким образом необходимо подать заявление за три дня до первого дня голосования с использованием механизма "Мобильный избиратель".
"При этом с помощью терминалов электронного голосования они смогут проголосовать на любом участке в Москве, а бумажным бюллетенем - только на том участке, который был указан в заявлении по "Мобильному избирателю", - пояснила Памфилова.
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