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В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика - РИА Новости, 20.12.2023
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12:54 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/glyba-1916922480.html
В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика
В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика - РИА Новости, 20.12.2023
В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика
Восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске от упавшего с крыши дома снега со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:54
2023-12-20T12:54
происшествия
россия
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КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске от упавшего с крыши дома снега со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Утром 20 декабря в городе Нижнекамске на проспекте Вахитова в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал восьмилетний мальчик. В настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по данному факту. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и наледи.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика

В Татарстане на мальчика упала ледяная глыба с крыши, он госпитализирован

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСосульки на крыше дома
Сосульки на крыше дома - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сосульки на крыше дома. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске от упавшего с крыши дома снега со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Утром 20 декабря в городе Нижнекамске на проспекте Вахитова в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал восьмилетний мальчик. В настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по данному факту. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и наледи.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В центре Москвы две женщины пострадали при падении глыбы льда
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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