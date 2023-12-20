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В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика
В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика - РИА Новости, 20.12.2023
В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика
Восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске от упавшего с крыши дома снега со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:54
2023-12-20T12:54
2023-12-20T12:54
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске от упавшего с крыши дома снега со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Утром 20 декабря в городе Нижнекамске на проспекте Вахитова в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал восьмилетний мальчик. В настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по данному факту. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и наледи.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика
В Татарстане на мальчика упала ледяная глыба с крыши, он госпитализирован