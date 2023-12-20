https://ria.ru/20231220/glyba-1916922480.html

В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика

В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика - РИА Новости, 20.12.2023

В Татарстане ледяная глыба с крыши упала на мальчика

Восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске от упавшего с крыши дома снега со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:54

2023-12-20T12:54

2023-12-20T12:54

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916648563_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_cd879a960ba80037824ef589d80ed011.jpg

КАЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пострадал в Нижнекамске от упавшего с крыши дома снега со льдом, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Утром 20 декабря в городе Нижнекамске на проспекте Вахитова в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал восьмилетний мальчик. В настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по данному факту. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и наледи.

https://ria.ru/20231220/led-1916883044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)