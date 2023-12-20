Рейтинг@Mail.ru
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 20.12.2023 (обновлено: 11:09 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента
Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:20
2023-12-20T11:09
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24"."Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%", – сказал Шульгинов, оценивая прогнозы итогов 2023 года.Шульгинов добавил, что прогноз газификации на следующий год составляет 74,7%.Ранее, в ноябре, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, в то время как в соседних северных странах, Норвегии и Швеции, этот показатель составляет около 3%. В Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции - 38%, а в Испании - 32%, также отмечал он.Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
https://ria.ru/20231220/energetika-1916885318.html
https://ria.ru/20231130/tekhobsluzhivanie-1912658570.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента

Шульгинов: уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24".
"Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%", – сказал Шульгинов, оценивая прогнозы итогов 2023 года.
Шульгинов добавил, что прогноз газификации на следующий год составляет 74,7%.
Ранее, в ноябре, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, в то время как в соседних северных странах, Норвегии и Швеции, этот показатель составляет около 3%. В Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции - 38%, а в Испании - 32%, также отмечал он.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В энергоинфраструктуру новых регионов вложат 70 миллиардов рублей
10:51
Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
За техобслуживание газового оборудования возьмутся газовые участковые - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
За техобслуживание газового оборудования возьмутся газовые участковые
30 ноября, 12:00
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала