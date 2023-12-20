https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента - РИА Новости, 20.12.2023
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента
Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:20
2023-12-20T10:20
2023-12-20T11:09
россия
экономика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24"."Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%", – сказал Шульгинов, оценивая прогнозы итогов 2023 года.Шульгинов добавил, что прогноз газификации на следующий год составляет 74,7%.Ранее, в ноябре, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, в то время как в соседних северных странах, Норвегии и Швеции, этот показатель составляет около 3%. В Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции - 38%, а в Испании - 32%, также отмечал он.Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
https://ria.ru/20231220/energetika-1916885318.html
https://ria.ru/20231130/tekhobsluzhivanie-1912658570.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента
Шульгинов: уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%", – сказал Шульгинов, оценивая прогнозы итогов 2023 года.
Шульгинов добавил, что прогноз газификации на следующий год составляет 74,7%.
Ранее, в ноябре, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, в то время как в соседних северных странах, Норвегии и Швеции, этот показатель составляет около 3%. В Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции - 38%, а в Испании - 32%, также отмечал он.
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Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
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