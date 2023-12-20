https://ria.ru/20231220/gaza-1916977794.html
Из Газы вывезли почти всех россиян, обратившихся за помощью
Из Газы вывезли почти всех россиян, обратившихся за помощью - РИА Новости, 20.12.2023
Из Газы вывезли почти всех россиян, обратившихся за помощью
Россия вывезла из сектора Газа почти всех обратившихся за помощью россиян, в дальнейшем работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе, сообщила... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:06
2023-12-20T15:06
2023-12-20T15:20
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
палестина
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия вывезла из сектора Газа почти всех обратившихся за помощью россиян, в дальнейшем работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В соответствии с поручением президента России российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве, Рамалле, профильные подразделения МИД и МЧС нашей страны, других ведомств обеспечили безопасный вывод через погранпереход Рафах на территорию Египта практически всех россиян и их родственников, которые обратились за помощью", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что 18 декабря в Москву из Каира прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев - 73 человека."Работа по возможным обращениям россиян, которые по разным причинам остаются в секторе Газа, будет продолжена на индивидуальной основе", - подчеркнула представитель МИД.
https://ria.ru/20231210/evakuatsiya-1914877913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Из Газы вывезли почти всех россиян, обратившихся за помощью
МИД продолжит работу по эвакуации россиян из Газы на индивидуальной основе