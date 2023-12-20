https://ria.ru/20231220/gaza-1916977794.html

Из Газы вывезли почти всех россиян, обратившихся за помощью

Из Газы вывезли почти всех россиян, обратившихся за помощью - РИА Новости, 20.12.2023

Из Газы вывезли почти всех россиян, обратившихся за помощью

Россия вывезла из сектора Газа почти всех обратившихся за помощью россиян, в дальнейшем работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе, сообщила... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:06

2023-12-20T15:06

2023-12-20T15:20

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

палестина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия вывезла из сектора Газа почти всех обратившихся за помощью россиян, в дальнейшем работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В соответствии с поручением президента России российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве, Рамалле, профильные подразделения МИД и МЧС нашей страны, других ведомств обеспечили безопасный вывод через погранпереход Рафах на территорию Египта практически всех россиян и их родственников, которые обратились за помощью", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что 18 декабря в Москву из Каира прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев - 73 человека."Работа по возможным обращениям россиян, которые по разным причинам остаются в секторе Газа, будет продолжена на индивидуальной основе", - подчеркнула представитель МИД.

https://ria.ru/20231210/evakuatsiya-1914877913.html

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Кирилл Волков

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году