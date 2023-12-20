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Константин Гаврилов: Запад убедится, что накачка Киева – обреченное дело

Константин Гаврилов: Запад убедится, что накачка Киева – обреченное дело - РИА Новости, 20.12.2023

Константин Гаврилов: Запад убедится, что накачка Киева – обреченное дело

Западные оппоненты России в ходе работы на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в течение всего 2023 года игнорировали проблемы... РИА Новости, 20.12.2023

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2023-12-20T10:00

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Западные оппоненты России в ходе работы на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в течение всего 2023 года игнорировали проблемы военной безопасности в Европе в пользу обсуждения российской СВО. Вместе с тем, российские дипломаты в кулуарах ФСОБ все чаще стали слышать комментарии от делегаций о том, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину. Об изменениях в риторике западных делегаций, сдвигах в их восприятии российской позиции, о динамике поставок оружия на Украину и влиянии ближневосточного кризиса на поддержку Киева, а также об угрозах в адрес российских дипломатов в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.– Константин Юрьевич, практически каждую неделю делегация РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности комментирует вопросы вокруг российской спецоперации на Украине. Как вы оцениваете итоги обсуждения хода проведения СВО на Форуме ОБСЕ?– Да, действительно, с подачи натовско-есовских делегаций произошла тотальная "украинизация" всей повестки дня ОБСЕ. В этих условиях за последние полтора года ситуация на Украине и ход проведения специальной военной операции стали центральными вопросами для обсуждения в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Наши оппоненты, по всей видимости, убеждены, что разрешение крупных проблем военной безопасности в Европе может подождать, а вот порицать Россию за все немыслимые прегрешения нужно регулярно. Причем российскую позицию они автоматически обозначают не иначе как "пропаганда" и "дезинформация", предпринимают все действия, чтобы наша делегация снизила активность в плане отстаивания российских интересов. Им не удастся этого добиться.В этом году мы еженедельно доводили до общеевропейского сообщества на ФСОБ правду о событиях в зоне проведения СВО. Особый упор делали на демонстрации многочисленных свидетельств военных преступлений украинских вооруженных формирований, включая кадры с мест обстрелов гражданской инфраструктуры приграничных российских регионов. Провели показ фрагментов реактивного снаряда РСЗО М142 HIMARS производства США, который применялся украинскими вооруженными формированиями против мирного населения Донецка.Одна из последних наших акций была связана с подготовкой документального видеофильма об истоках украинского кризиса, который представители Польши и киевского режима под надуманными предлогами заблокировали для трансляции на заседании ФСОБ. Ирония всей этой ситуации заключается в том, что государства Запада позиционируют себя как поборники свободы слова. Но что на практике? Своим волюнтаристским решением они закрывают любые источники альтернативной информации. Так уже случилось со всеми российскими СМИ на территории Евросоюза. Эти страны годами молчали о существовании украинского нацистского ресурса "Миротворец", через который преследуются, в том числе с целью физического истребления, несогласные c политикой киевского режима, включая журналистов, дипломатов и даже детей. Печально и то, что на Западе готовы и дальше замалчивать военные преступления своих киевских подопечных. Но правда всегда пробьет себе дорогу, а мы ей в этом поможем.– Есть ли в позициях западных государств сдвиги в понимании российской позиции? Меняется ли постепенно их отношение к Киеву, уверенность в его победе, желание дальше вооружать? Меняется ли риторика?– В открытую на заседаниях ФСОБ западные делегации, разумеется, не показывают каких-либо изменений в риторике. Они твердят, что будут поддерживать киевский режим "столько, сколько потребуется".Но в кулуарах мы получаем все больше комментариев о том, что США и ЕС серьезно просчитались, сделав ставку на Украину. Уже весь мир смог убедиться в том, что наша экономика выстояла перед лицом "адских санкций" Запада. Наращиваются мощности в области военной промышленности. Российский народ не дрогнул перед лицом информационной агрессии Запада, хотя еще в начале 2022 года США грозились нам такими рестрикциями, которые "больно ударят" по населению страны. Здесь, в международной организации в сердце Европы, все это хорошо видят и понимают.Другое дело – изменения в риторике. На фоне военных успехов Армии России и откровенного провала контрнаступления ВСУ (а на его продвижение работали вся Европа и Северная Америка!) заявления западных собеседников на ФСОБ стали ещё более враждебными и русофобскими. Видимо, таким образом они изливают злобу в связи с выкидыванием на ветер многомиллионных средств налогоплательщиков. Им еще не раз предстоит убедиться, что финансирование и военная накачка киевского режима – это обреченное предприятие.– Как реагируют на прояснение нашей позиции союзники Москвы? На каких направлениях отмечается продуктивное взаимодействие?– Наиболее тесное взаимодействие мы поддерживаем с нашими братьями – белорусами. Остальные наши союзники не так активно проявляют себя в рамках военно-политического измерения ОБСЕ.В частности, вместе с белорусскими друзьями мы продолжаем предметно анализировать ситуацию в сфере контроля над обычными вооружениями в Европе. Мы придерживаемся солидарных позиций о необходимости обсуждения на ФСОБ важных проблем военной безопасности, уменьшения опасности и предотвращения военных инцидентов на море и в воздухе для предотвращения эскалации.В данном контексте следует особенно остановиться на Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В августе 2022 года Чехия уведомила о приостановлении выполнения обязательств по ДОВСЕ перед Белоруссией, в марте этого года аналогичное решение было принято правительством Польши. Мы связываем эти шаги со стремлением младоевропейцев скрыть информацию о состоянии и текущих изменениях в своих вооружённых силах на фоне роста военно-политической напряжённости в регионе и раскручивания спирали гонки вооружений. Тем более что на белорусском направлении продолжается накопление сил и средств НАТО – нельзя исключать, что это делается для их потенциального последующего задействования. К сожалению, государства-участники ДОВСЕ "к западу от Буга" своими действиями регулярно подтверждают, что предпочитают "мирным дивидендам" погоню за ускользающим миражом "победы" в холодной войне. За это им уже приходится расплачиваться ростом военных расходов и снижением собственной безопасности.С учетом всех этих обстоятельств наши союзники поступили мудро, приостановив выполнение ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии. Конечно, мы их в этом поддержали.– Как вы оцениваете динамику поставок оружия на Украину? Ожидаете ли вы снижения или вовсе отказа передачи военной помощи Киеву от все новых стран ЕС?– Динамика поставок оружия на Украину в течение 2023 года менялась. Помимо прочего, на нее влияли успешная демилитаризация принадлежащих вооруженным силам Украины складов натовского оружия и боеприпасов, а также распространяемые Минобороны России кадры горящих "Леопардов" и "Брэдли" на полях сражений. Достаточно сказать, что сейчас конгресс США ушел на рождественские каникулы без согласования военной поддержки Украине. Поэтому в перспективе финансирование "украинского проекта" англосаксонских кураторов, судя по всему, будет угасать. А без американского доллара коллапс ВСУ неминуем.– Каким образом продолжение эскалации на Ближнем Востоке повлияет на поставки оружия Украине?– Здесь приведу показательный пример. В 2019 году американская аналитическая корпорация RAND предлагала осуществить "перенапряжение" России, обострив все конфликты, требующие ее непосредственного вмешательства. Но что мы видим спустя четыре года? Это американцам одновременно приходится иметь дело с тонущим киевским режимом, реагировать на ближневосточную эскалацию, удерживать внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также формировать позицию по изменениям внешнеполитической линии Венесуэлы. Кроме того, на европейские элиты американцы положиться уже не могут – они мало того, что неспособны на самостоятельные решения, так еще и опустошили национальные склады боеприпасов для насыщения ВСУ. Отсюда можно сделать вывод, что эта констелляция событий повлияет на поставки оружия Украине. В конце концов, для американцев именно Израиль – та самая рубашка, которая ближе к телу.– Обсуждается ли тема расползания оружия из зоны СВО по Европе? Какие способы борьбы с незаконным оборотом натовского оружия с Украины вы видите?– Вопросы контроля над легким и стрелковым оружием (ЛСО) и боеприпасами к нему в Российской Федерации относятся к числу приоритетных. Выступаем за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков ЛСО, по поиску практически реализуемых путей решения этой проблемы в интересах обеспечения международной безопасности. Проводим эту линию на всех профильных международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.Должны признать, что с началом СВО тема незаконного оборота оружия стала весьма болезненной для наших западных собеседников на ФСОБ. Уже второй год подряд они срывают проведение ежегодных совещаний по проблематике управления запасами легкого и стрелкового оружия, а также запасов обычных боеприпасов.Подоплека их действий понятна. В XXI веке одним из главных источников пополнения незаконного оборота ЛСО являются организованные из-за рубежа "цветные" революции, в ходе которых утрачивается контроль над государственными оружейными арсеналами. Вспомним в этом контексте Ливию, Сирию, некоторые страны Северной Африки, а также Украину, в которой по состоянию на 2019 год в незаконном обороте находилось порядка пяти миллионов единиц оружия.С начала СВО западные страны передали Киеву сотни тысяч единиц вооружения, военной техники и снаряжения на десятки миллиардов долларов США. Российская делегация месяцами предъявляет западным государствам-участникам на ФСОБ неопровержимые фото- и видео-доказательства того, как поставляемая ими военная техника за бесценок реализуется украинскими "дельцами" в теневом секторе Интернета.Под дулом "западного ружья" может оказаться весь мир. Однако страны НАТО и Евросоюза последовательно игнорируют угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и экстремистов не только на Украине, но и за ее пределами, что с учётом высоких рисков для международной безопасности приравнивается к потворству странами Запада террористической деятельности.– Как бы вы оценили военно-политические итоги Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, который проходил в конце ноября - начале декабря текущего года?– Министерская встреча ОБСЕ в Скопье (30 ноября – 1 декабря) показала, что линия на изоляцию России, которую проводила узкая группа государств-участников, с треском провалилась. Подтвердилось понимание важности ОБСЕ как платформы для диалога между государствами-участниками от Ванкувера до Владивостока.Другое дело, что собственно военно-политических итогов в этом году, откровенно говоря, мало. Нас беспокоит нарастающая тенденция расширительного трактования мандата ФСОБ, который задумывался его основателями, по сути, как единственная общеевропейская платформа для обсуждения вопросов военной стабильности. Предполагалось, что она будет обеспечиваться посредством вдумчивой работы всех 57 государств-участников по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, а также мер укрепления доверия и безопасности. Но сегодня западники на голубом глазу говорят нам, что все эти темы в одночасье "утратили актуальность". Нашпиговывают повестку дня директивного автономного органа ОБСЕ вопросами "мягкой", невоенной безопасности, которые чужды этой площадке. В перспективе нам еще предстоит побороться за будущее форума, пока западники окончательно не разбазарили его потенциал.– Ранее вы сообщали, что российская делегация из-за угроз делегации США, заявившей, что россияне должны "пойти путем Пригожина", намерена направить ноту в МИД Австрии. В декабре член делегации РФ получила анонимную посылку провокационного содержания. В этой связи вы заявили о случившемся в органы безопасности. Есть ли уже реакция на этот инцидент со стороны властей республики? Как вы оцениваете эти угрозы в адрес российских дипломатических представителей?– Рассматриваем произошедшие инциденты как проявление гибридной войны против российских дипломатов, направленные на выведения их из равновесия и нанесение ущерба выполнению служебных обязанностей. Разумеется, у инициаторов этих шагов ничего не получится. Мы свое дело знаем и продолжим непреклонно проводить в жизнь российские внешнеполитические интересы и приоритеты.Глубоко признательны австрийской стороне за меры по обеспечению безопасности российских дипломатических представителей. Знаем, что это для Вены один из первоочередных приоритетов. В настоящее время ведется поиск злоумышленников, направивших провокационную посылку сотруднице росделегации. Мы предали этот вопиющий инцидент гласности, чтобы довести до провокаторов мысль о недопустимости подобных методов борьбы с политическими оппонентами. В дипломатии таким выходкам – не место.– Ожидаете ли вы, что риторика со стороны западных партнеров России на площадке в Вене в новом году изменит свою тональность и вновь вернется в конструктивное русло? Что может поспособствовать этому?– Иллюзий относительно перспектив изменения риторики западных государств-участников ОБСЕ мы не питаем. Но видим позитивные тенденции к тому, что по мере успешного продвижения специальной военной операции будет меняться рабочий климат в ОБСЕ. Мы со своей стороны будем предпринимать все усилия в этом направлении, проводя твердую и принципиальную линию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, константин гаврилов, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, обсе, евросоюз