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ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"
ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира" - РИА Новости, 20.12.2023
ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"
ЮАР предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению киевской "формулы мира", заявила глава МИД страны Наледи Пандор. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:49
2023-12-20T02:49
2023-12-20T02:49
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЮАР предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению киевской "формулы мира", заявила глава МИД страны Наледи Пандор. Министр в интервью телеканалу SABC напомнила, что ЮАР принимает участие в подобных встречах. "В ходе последнего заседания... ЮАР предложила Украине, что, возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров", - добавила Пандор. Однако она уточнила, что Киев еще не дал ответ на это предложение. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://radiosputnik.ru/20231122/tramp-1910964395.html
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украина, россия, киев, наледи пандор, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Киев, Наледи Пандор, Владимир Зеленский, В мире
ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"
МИД ЮАР предложил Киеву пригласить Россию на обсуждение киевской "формулы мира"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
ЮАР предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению киевской "формулы мира", заявила
глава МИД страны Наледи Пандор.
Министр в интервью телеканалу SABC напомнила, что ЮАР принимает участие в подобных встречах.
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"В ходе последнего заседания... ЮАР предложила Украине, что, возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров", - добавила Пандор.
Однако она уточнила, что Киев
еще не дал ответ на это предложение.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского
в Москве
считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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