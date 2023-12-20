https://ria.ru/20231220/formula_mira-1916845175.html

ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"

ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира" - РИА Новости, 20.12.2023

ЮАР предложила Украине привлечь Россию к обсуждению киевской "формулы мира"

ЮАР предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению киевской "формулы мира", заявила глава МИД страны Наледи Пандор. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T02:49

2023-12-20T02:49

2023-12-20T02:49

украина

россия

киев

наледи пандор

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ЮАР предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению киевской "формулы мира", заявила глава МИД страны Наледи Пандор. Министр в интервью телеканалу SABC напомнила, что ЮАР принимает участие в подобных встречах. "В ходе последнего заседания... ЮАР предложила Украине, что, возможно, пришло время пригласить Россию на эти заседания, чтобы мы могли начать делать шаги в сторону более официального процесса обсуждения переговоров", - добавила Пандор. Однако она уточнила, что Киев еще не дал ответ на это предложение. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://radiosputnik.ru/20231122/tramp-1910964395.html

https://ria.ru/20231107/peregovory-1908036651.html

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россия

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украина, россия, киев, наледи пандор, владимир зеленский, в мире